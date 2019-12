Un sueño que empezó cuando tenía 11 años

“La pude dominar en toda la pelea, porque sabíamos que pegaba fuerte y me conectó algunas manos potentes, pero pudo cumplir mi sueño, que arrancó a los 11 años cuando comencé a entrenar con ´Polo´ Rodríguez. Y traje el título del mundo a mi querido Junín”, dijo “La Indiecita” a “Democracia” a su regreso a la ciudad, ya como la 21° monarca mundial femenina del duro deporte de los puños.

“Esta alegría la comparto con toda mi familia, con todo el barrio, con mi equipo, con ´Polo´, mis amigos y todo Junín. Estoy emocionada, así que aguante mi gente, mi equipo y todo Camioneros. Realmente no esperaba pelear por el título mundial, porque hace poco me consagré campeona argentina y sudamericana. Pero con el apoyo del gremio Camionero, de la familia Moyano, se dio la chance, pese a que hace solo nueve meses que estoy entrenando con ellos”.

Como corolario, López remarcó en cuanto a la pelea y a cómo resolvió sobre la fuerte pegada que trajo como antecedente “La Bachaca” Carreño:

“Gracias a Dios pude resolverlo, sentí alguna mano pero se dio la victoria y fue amplia y merecida, así que ahora a descansar un poco y a seguir dándole para adelante. Sobre lo que se viene, dejo todo en manos de espero sumar peleas, hacer muchos años la defensa del título ya que creo que estoy a la altura”, señaló sabedora que entre las posibles rivales hay mexicanas, japonesas, la argentina Leonela Iúdica y otras potenciales contendoras, quienes querrán sacarle el título que consiguió con mucho esfuerzo y su calidad y talentos innatos.