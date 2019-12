Segunda victoria profesional de Sergio Mauricio Carabajal

El pugilista de la vecina ciudad de Vedia y quien supo entrenar en Junín a las órdenes de Luis Dionisio “Cuty” Barrera, Sergio Mauricio Carabajal (de 28 años), logró su segundo triunfo profesional en la pelea de fondo de la velada que se realizó en el Club Alumni de esa localidad.

El “Chelo” superó por puntos luego de cuatro asaltos de toma y daca al linqueño Carlos Martín “El potro” Leguizamón, sumando el vediense su segundo éxito (el anterior había sido por nocaut) en su récord rentado, que se completa con cuatro empates y 15 derrotas (una antes del límite).

Por su parte, Leguizamón, de 36 años, quedó con cinco victorias y dos reveses, uno antes de lo pactado, en su vuelta a la actividad pugilística, luego de ocho años sin subirse a un ring profesionalmente.

En uno de los preliminares, volvieron a empatar –como lo habían hecho pocos días atrás en el gimnasio del Club Atlético Rivadavia de Junín-, los juninenses Juan Burgos (dirigido por su padre, el ex campeón argentino Miguel Antonio Medina Burgos) y Jonathan Mechedze, quien entrena a las órdenes de Luis Dionisio “Cuty” Barrera, ex campeón sudamericano de los welter.

Debe destacarse que en la velada de Alumni de Vedia se hizo presente el carismático ex boxeador cordobés, Fabio “La Mole” Moli, quien trajo a algunos amateurs que entrena, para boxear en la jornada del pasado sábado.