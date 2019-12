Al ex boxeador Carlos “Tata” Baldomir le confirmaron la condena por abuso sexual

Un tribunal de segunda instancia de Santa Fe ratificó la condena a prisión para el ex campeón mundial de boxeo Carlos "Tata" Baldomir, juzgado por abuso sexual en perjuicio de su hija, con una reducción de la pena de 18 años impuestos en primer turno a 16 años y medio, indicaron voceros judiciales.

Los camaristas Bruno Netris, Roberto Reyes y Alejandro Tizón llegaron a un fallo unánime que ratifica la prisión al ex deportista expresada en un fallo judicial el 31 de julio pasado, en ese caso por el tribunal integrado por Susana Luna, Rodolfo Mingarini y Pablo Busaniche.

Pero los integrantes de la Cámara de Apelación penal resolvieron al mismo tiempo acortar en un año y medio la pena impuesta en principio.

Baldomir fue condenado por los delitos de "abuso sexual con acceso carnal calificado por haber sido cometido contra una menor de 18 años, aprovechándose de la situación de convivencia preexistente y ser ascendiente de la misma”.

También fue condenado por "abuso sexual gravemente ultrajante (reiterados)" calificado y en concurso real, y "promoción a la corrupción a menores de edad agravado", en ese caso en concurso ideal.

La fiscal Alejandra del Río Ayala indicó luego de conocerse el fallo de segunda instancia, estar muy conforme con "los fundamentos que ratificaron la condena, más allá de la disminución del monto, que no está lejos de lo que confirmó la primera instancia”.

"Esto nos marca que no estamos determinando mal las penas”, indicó, y razonó que "suele ocurrir que en segunda instancia se modifiquen los montos y se disminuyan”.

En la acusación quedó expuesto que "en los veranos de 2012 y 2013, durante las visitas, el acusado aprovechaba los momentos en los que compartía la cama con la niña o cuando el resto de la familia estaba durmiendo para perpetrar las agresiones sexuales".

El ex pugilista fue detenido a fines de 2016, cuando su ex esposa y madre de la víctima radicó la denuncia ante el Centro de Orientación a la Víctima de Violencia Familiar y Sexual de Santa Fe.

Baldomir, ex campeón mundial de la categoría welter, fue aprehendido en nuestra ciudad, donde vivía (formó nueva pareja, y tiene un hijo de esa unión) y trabajaba en un gimnasio de su propiedad, en la avenida Arias al 500.