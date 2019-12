“Látigo” Coggi fue recibido por el intendente Pablo Petrecca

En un encuentro que tuvo lugar en el despacho privado del Palacio Municipal, Juan Martín “Látigo” Coggi –ex campeón del mundo del peso welter junior de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB)- mantuvo una charla amena con el intendente Pablo Alexis Petrecca, quien estaba acompañado por miembros de la Dirección de Deportes.

El ex boxeador y actual entrenador estuvo acompañado por su familia y recibió una distinción como visitante ilustre de Junín. “Más allá de todos los títulos, para nosotros es un campeón de la vida, una excelente persona y un ejemplo para todos los chicos”, afirmó Petrecca.

Una vez finalizada la reu-nión, el titular del ejecutivo manifestó que “Este es uno de los pequeños lujos que nos podemos dar aquellos que estamos en la función pública, que nos permite compartir algunos minutos con un campeón mundial y una excelente persona como el ‘Látigo’. Además de los títulos que cosechó en su trayectoria, lo que más nos importaba resaltar es que se trata de un campeón de la vida, que tuvo que atravesar muchos obstáculos y dificultades para llegar hasta donde llegó. También contó con el acompañamiento familiar, que sin dudas fue fundamental para todo esto”.

Luego dijo que “Cuando algunas personas alcanzan la gloria y la fama sucede que a veces se olvidan de sus orígenes y su familia, sin embargo, no es el caso de Coggi por lo que es un gesto que quiero destacar”, expresó y añadió que “para mí es un placer haber podido dialogar un ratito con él y es muy grato que esté de visita por nuestra ciudad”.

Petrecca también indicó que “él está de visita en nuestra ciudad, por una cuestión profesional, pero sobre todo con la misión de cambiarle la vida a muchos jóvenes mediante la práctica deportiva. Conversamos acerca de la importancia del boxeo como deporte, ya que brinda oportunidades a muchos chicos para que salgan de la calle y eso es lo que buscamos como gestión”.

Además, Petrecca indicó que “en Junín hay muchas personas que tienen este amor y compromiso como el que demuestra ‘Látigo’, por lo que es fundamental ver las enseñanzas que llevan a cabo para cambiar la vida de muchos chicos mediante el deporte; sin dudas, son ejemplos de vida que hay que tomar y replicar en todo momento”.

Coggi: “Devolver un poquito de todo lo que el boxeo me dio”

En tanto, Juan Martín “Látigo” Coggi manifestó que “he estado en la ciudad en anteriores oportunidades cuando Luis ‘Cuty’ Barrera me convocó para que sea el técnico estratega del equipo y por eso he estado mucho tiempo trabajando con Lucas Matthysse, junto con varios chicos más. Fundamentalmente, lo que más busco es devolver un poquito de todo lo que el boxeo me dio; yo tuve grandes maestros tanto dentro como fuera del ring, como Carlos Monzón que cuando era chiquito me acarició la cabeza y para mí fue una alegría enorme”.

Ampliando conceptos, “Látigo” remarcó que “El boxeo atrae generalmente a chicos muy humildes, que van a entrenar con medias rotas, con zapatillas en malas condiciones, pero a mí eso no me importa y busco darles todas las herramientas, como también hacerles todos los estudios necesarios. En muchos casos, se trata de chicos que nunca en su vida se pusieron una vacuna y les garantizamos que se les hagan todos los chequeos médicos correspondientes”, añadió el ex pugilista.

Por último, consultado acerca de la referencia que muchos chicos tienen para con su figura, Coggi dijo que “Es muy pesado que te tengan como ídolo porque uno cometió errores y nadie es perfecto. Yo trato de darles lo mejor de mí y de inculcarles la importancia de que estén en casa para pasar tiempo con la familia. Hay chicos que vienen con una soledad tremenda y una ausencia de las figuras maternas y paternas, que son marginados por la misma sociedad y a los que buscamos darles seguridad para que enfrenten todos los desafíos que la vida les depara en sus caminos”, concluyó el oriundo de Brandsen y actual entrenador de los juninenses Nicolás De León y Marcelo Farías, a quienes anoche atendió -desde el rincón- en las peleas que libraron en el Club Atlético Rivadavia de nuestra ciudad.