José “Chinito” Acevedo expone frente a Lucas Montesino y su público el título de peso ligero

El chubutense Lucas Matías Montesino nacido en Trelew (Chubut) será el rival del invicto y campeón argentino del peso ligero, el natural de San Francisco (Córdoba), José “Chinito” Acevedo, esta noche en esa ciudad serrana, donde el imbatido se presentará ante su gente en una pelea que, antes de iniciarse, ya genera polémica.

Montesino cuenta con un récord conformado por siete triunfos, una derrota y un empate, con seis nocauts a favor y viene de superar por la vía rápida y en el primer round a Walter Cerda, estando ante la gran oportunidad de su carrera de pelear por la doble corona.

La principal figura del boxeo de San Francisco, José “Chinito” Acevedo promete llenar el gimnasio del Club San Isidro, para defender el cinturón que ya arriesgó como visitante, dejando en claro que a su buen boxeo y su potencia, le suma personalidad para combatir fuera de casa y aún así, conseguir grandes resultados.

Pupilo de Juan Carlos Aguirre, el “Chinito” acumula 13 combates en el campo profesional, con doce victorias, siete de ellas antes de límite, y un empate.

Debutó el 7 de octubre de 2016 en el Club El Tala de San Francisco, venciendo por puntos en decisión unánime tras cuatro rounds a Gastón Alcaraz. Desde allí fue acumulando buenos resultados con grandes actuaciones que lo llevaron a la noche del 27 de abril de 2018, al coqueto Espacio Mónaco de Villa Carlos Paz.

En esa oportunidad enfrentó al campeón argentino ligero de Adelia María, Javier "el Heredero" Clavero, a quien le quitó el cinturón en una pelea memorable, venciéndolo por nocaut técnico en el noveno round.

Ese título lo defendió por primera vez el 29 de septiembre último, en el mismo escenario, noqueando técnicamente en el séptimo capítulo al duro rionegrino Saúl Huenchul.

Otra gran pelea que tuvo como protagonista al representante del pugilismo de esa localidad y ahora vuelve a combatir en su casa tras 20 meses de ausencia.

Otros valores locales que se presentaran en la cartelera programada por la promotora “Arano Box” y con televisación de “Directv Sports”, serán el súper ligero Diego "Riña" Luque y el súper mediano Pablo César Villanueva.

“Inadmisible por donde se lo mire”

Con ese título, en su página de Facebook, el colega Guille Salinas expresa sobre la pelea Montesino-Acevedo:

“La noticia es que el sábado 7 de diciembre en la ciudad de San Francisco, Córdoba, el campeón argentino del peso ligero, José Hugo Acevedo (12 (7) - 0 - 1), de 25 años, nacido en Santiago del Estero pero radicado en San Francisco, Córdoba, realizará a 10 rounds bajo la promoción de la empresa Arano Box, la segunda defensa de su corona ante el retador, de Trelew, Chubut, Lucas Matías Montesino (7 (6) - 1 (0) - 1), de 22 años.

Además la Federación Argentina de Box autorizó que en el mismo combate esté en juego el Título Sudamericano de la misma división que se encuentra en situación de Vacante.





¿Cuáles son los antecedentes de uno y otro boxeador?

Acevedo:

Es profesional desde octubre de 2016, se mantiene invicto luego de 13 combates habiendo derrotado a todos a excepción del bonaerense Reuquen Cona Facundo Arce, con quien empató en agosto del año pasado en Buenos Aires.

Logró el Título Latino del Consejo Mundial de Boxeo nockeando técnicamente en 4 asaltos al santafesino Miguel Germán Acosta en enero de este año.

Con esa primera pelea de 2019 arrancó una serie de victorias, todas por KO en el presente año (5 sobre 5), que lo llevaron a retar al por entonces Campeón Argentino de la categoría Ligero, Javier Clavero, en abril pasado en Villa Carlos Paz, Córdoba, a quien puso KO en 9 asaltos arrebatándole la corona nacional.

Acto seguido, en julio noqueó en dos asaltos al mendocino Jorge David Quiroga (quien por el castigo recibido fue suspendido indefinidamente por la Federación Argentina de Box) y en su última salida a fines de septiembre derrotó por KOT en 7 vueltas al rionegrino Saúl Miguel Huenchul, en su primera exposición de la corona nacional Ligero.

Recordemos al margen de todo, en el Ranking Argentino de Diciembre los primeros Diez clasificados son en orden descendente: Lemos, Matías Rueda, Córdoba, Daneff, Araujo, Arce, Rosalez, Clavero, Eniz y Estadella.

Es, a consideración de la prensa especializada en boxeo y entendidos en general, uno de los grandes prospectos a tener en cuenta para el año venidero. Dueño de un boxeo potente, agresivo y con una personalidad avasallante de franco ganador, con una pegada explosiva para la división.

Montesino:

Es profesional desde junio de 2017 y siempre combatió en rings de la Patagonia a excepción de su único combate que realizó en abril de este año en Lanús, Buenos Aires, donde cayó por puntos en fallo dividido frente a Ignacio Perrín, perdiendo con ello su condición de invicto.

Realizó 6 peleas a 4 rounds y 3 a 6 asaltos.

Nunca combatió ni a 8 ni a 10 rounds, tampoco peleó por ningún título ni regional ni internacional.

No milita en la categoría Ligero, en la que el próximo sábado, con autorización de la FAB, peleará por las coronas Argentina y Sudamericana de esa división, y todos sus combates los realizó en categorías inferiores, Pluma y Súper Pluma.

De hecho no está clasificado en el ranking argentino del peso Ligero sino que figura como N° 8 en la división inferior, la de los Súper Plumas.

Solo una victoria de las siete que obtuvo en el campo rentado fue ante un boxeador ligeramente de récord positivo (un 3/2), las otras seis logradas ante pugilistas de récord absolutamente negativos (incluidas cuatro ante rivales que nunca ganaron un combate).

Qué dice el reglamento de la Federación Argentina de Box:

* El artículo 17.02 dice:

"... Para actuar como fondista será necesario haber efectuado otros tres (3) combates como semifondista a ocho (8) rounds..."

Aclaramos, que Montesino no combatió nunca a 8 rounds, está encuadrado por lo tanto en la categoría reglamentaria de semifondista.

Los artículos 22.01 y 22.02, establecen:

"22.01: No se autorizaran combates entre boxeadores que no tengan una actuación equivalente a lo largo de toda su carrera como boxeador profesional..."

"22.02: No se permitirán peleas entre boxeadores encasillados en distintas clases (preliminarista, semifondista y fondista), excepto que lo autorice la FAB, teniendo en cuenta los antecedentes de cada boxeador;"

hacemos la salvedad por todo lo expuesto que, primero, Motesino y Acevedo no tienen equivalencias deportivas y fundamentalmente son de distinta condición, el primero semifondista y el segundo fondista.

*el artículo 40 reglamenta:

De la disputa opcional por título

"40.01 todo campeón argentino que no posea desafíos, presentados y homologados, podrá realizar peleas opcionales exponiendo el título que ostenta, con boxeadores clasificados en los diez (10) primeros lugares del ranking argentino, siendo estos a elección del campeón".

"40.02 los combates opcionales serán autorizados únicamente por la FAB, teniendo en cuenta:

A) que no se vulneren normas dispuestas en este reglamento;

B) que los antecedentes de ambos boxeadores lo permitan y que existan equivalencias para la disputa del combate; agregamos que, Acevedo solo puede defender eligiendo un rival de entre los 10 clasificados de su división y que Montesino ocupa el octavo lugar de una categoría inferior".

Por todo lo expresado y probado en esta nota, el combate es altamente sin equivalencias y sin respetar el reglamento.

La Federación Argentina de Box deberá sí o sí dar los argumentos por los cuales considera valedero que el mismo se lleve a cabo y que además justifique por qué permite que se disputen los títulos Argentino y Sudamericano”, finaliza en su página de Facebook el colega Guille Salinas.