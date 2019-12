José Antonio Villalobos hoy va a probar a un invicto en Canadá

Una nueva y dificil presentación, como las tres veces anteriores, tendrá el cordobés José Antonio Villalobos, hoy en el estadio Bell Centre de Montreal, Canadá, cuando a la distancia prevista de 10 rounds enfrente a Sadriddin Akhmedov.

Este, tiene un récord de diez peleas ganadas (9 por nocáut), es natural de Nur-Sultan, Kazakhstan, pero radicado en Montreal, Canadá, quien es profesional desde abril del año pasado.

Akhmedov realizó 9 de sus 10 peleas en rings canadienses habiendo vencido en todas por KO, 5 de ellas en el primer round, en tanto que en la única que combatió en su país de origen, Kazakhstan, debió trajinar hasta el final obteniendo la victoria por puntos en 10 asaltos en fallo unánime.

En lo que va del año el kazajo/canadiense a realizado cuatro peleas y es considerado uno de los mejores prospectos a futuro que presenta el pugilismo de América del Norte, si bien por el momento no se pueden mencionar rivales de importancia en su foja de servicios.

El cordobés “Tsunami” Villalobos, profesional desde agosto de 2014, se mantuvo imbatido en sus primeras 8 peleas, perdiendo esa condición en noviembre de 2015 ante el dominicano Henrri David Polanco. Ganó hasta ahora el argentino (de 27 años) 12 contiendas (siete por la vía rápida), perdió 5 (una por nocáut) y empató 2.

En sus últimos siete contiendas, Villalobos no tuvo los mejores resultados ya que perdió cuatro, tres de ellos en el exterior (en Azerbaiyán y dos en Polonia) y la restante en Argentina frente a Alan Castaño, venciendo entre medio, también en nuestro país, a tres rivales de record negativo.

Por lo tanto una victoria del cordobés, sin dudas, lo pondría nuevamente en la consideración de los aficionados en nuestro país y le abriría las puertas en otros mercados, muy especialmente el canadiense donde hay muy buen número de veladas a lo largo del mes.

La pelea no llegará televisada a la Argentina.