Nicolás de León y Marcelo Farías afrontarán esta noche riesgosas batallas, como locales

Los pugilistas juninenses Nicolás “El Titán” de León y Marcelo Farías van a afrontar hoy dos peleas de riesgo, en las contiendas centrales de la velada a realizarse esta noche en el gimnasio del Club Rivadavia de nuestra ciudad, desde las 21.30 horas.

Ayer se realizó el pesaje oficial y De León acusó en la balanza 60,600, mientras que su rival – Federico Coronel- dio en la báscula 60 kilos exactos, mientras que Farías acusó un peso de 68,500 y su adversario, Nicolás Verón, 67,500, lo cual generó algunas quejas del entrenador del visitante, ya que, de acuerdo a su opinión, se había pactado el pleito en 68 kilos.

Tras entrenarse durante varias semanas en Brandsen, De León va a ser fondista por primera vez a diez asaltos, ante un rival de 27 años, Federico Alberto “Chori” Coronel, de la localidad de Urdampilleta (Partido de San Carlos de Bolívar) y quien se mantiene invicto como rentado.



Ganó nueve peleas (cinco antes de lo pactado) y tiene un empate (ante el olavarriense Luis Roberto Mato), índice elocuente que será un duro rival para el “Titán”, quien llega a este pleito con 24 años y un palmarés de tres derrotas y once éxitos, dos de ellos antes de lo pactado, destacándose que de la mano de su actual entrenador, el ex campeón mundial, Juan Martín “Látigo” Coggi, viene enhebrando una buena serie de éxitos consecutivos.

Marcelo Alejandro “El tecla” Farías animará el semifondo, enfrentando a Nicolás David “Mazazo” Verón, oriundo de José León Suárez (Gran Buenos Aires), de 25 años y con una foja profesional de seis triunfos (dos por nocáut), un empate y cinco reveses (uno antes del límite).

Farías quien, en su última presentación el 31 de agosto del año pasado en Ciclista Juninense, perdió el invicto a manos de Germán Ignacio Peralta, intentará por recuperar el paso ganador.

Tiene un récord de 8 triunfos y el citado revés y desde hace algunos meses está trabajando a las órdenes del citado “Látigo” Coggi, y hará esta noche su primera pelea bajo la tutela del ex monarca mundial.



Buen complemento con exponentes aficionados

En cuanto a los preliminares entre aficionados, van a subir al ring los juninenses Agustín Burgos, (enfrentando a Darío Robledo); Juan Burgos (ambos hijos del ex campeón argentino, Miguel Antonio “Manu” Burgos Medina), quien se medirá ante otro juninense, Jonathan Mechedze; el local Juan Ignacio Farías, ante Matías Hernández; y Alejandro “Cuerito” Mario cruzará guantes con Pablo Font.

Fiscalizará la velada la Comisión Municipal de Boxeo y se aguarda buen marco de público en la sede del Club Rivadavia de Junín.