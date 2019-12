Los pugilistas cumplirán hoy con el pesaje, el “round cero”

Los pugilistas juninenses Nicolás “El Titán” de León y Marcelo Farías van a ser animadores centrales de la velada de mañana viernes 6 en nuestra ciudad, y sus rivales, van a realizar hoy la ceremonia oficial de pesaje, a las 17 horas en el Hotel “Central” de nuestra ciudad, Jorge Newbery y Sáenz Peña.

La programación, que tendrá además complementos entre amateurs, se llevará a cabo en el gimnasio del Club Atlético Rivadavia de Junín, Padre Ghío 126 del barrio Belgrano.

Tras entrenarse durante varias semanas en Brandsen, De León va a ser fondista por primera vez a diez asaltos, enfrentando a Federico Alberto “Chori” Coronel, pugilista de la localidad de Urdampilleta (Partido de San Carlos de Bolívar) que tiene 27 años y se mantiene invicto como rentado.

Ganó nueve peleas (cinco antes de lo pactado) y tiene un empate (ante el olavarriense Luis Roberto Mato), índice elocuente que será un duro rival para el “Titán”, quien llega a este pleito con 24 años y un palmarés de tres derrotas y once éxitos, dos de ellos antes de lo pactado.

Marcelo Alejandro “El tecla” Farías animará el semifondo, enfrentando a Nicolás David “Mazazo” Verón, oriundo de José León Suárez (Gran Buenos Aires), de 25 años y con una foja profesional de seis triunfos (dos por nocaut), un empate y cinco reveses (uno antes del límite).

Farías quien, en su última presentación el 31 de agosto del año pasado en Ciclista Juninense, perdió el invicto a manos de Germán Ignacio Peralta, intentará por recuperar el paso ganador.

Tiene un récord de 8 triunfos y el citado revés y desde hace algunos meses está trabajando a las órdenes de Juan Martín “Látigo” Coggi, haciendo el venidero 6 su primera pelea bajo la tutela del ex monarca mundial.

Organiza la velada la promotora “Látigo Box”, cuya titular es Yésica Coggi, hija de Juan Martín “Látigo” Coggi, quien preparó a nuestros representantes en su ciudad, Brandsen (Buenos Aires), con el juninense Ariel Castillo a cargo de la preparación física.

En cuanto a los preliminares entre aficionados, van a subir al ring los juninenses Agustín Burgos, (enfrentando a Darío Robledo); Juan Burgos (ambos hijos del ex campeón argentino, Miguel Antonio “Manu” Burgos Medina), quien se medirá ante otro juninense, Jonathan Mechedze; el local Juan Ignacio Farías, ante Matías Hernández; y Alejandro “Cuerito” Mario cruzará guantes con Pablo Font.

En San Francisco con varios campeones sobre el ring

La principal figura del boxeo de San Francisco, Córdoba, espera este sábado 7 para volver a combatir ante su gente.

José “Chinito” Acevedo se presentará en el gimnasio del Club San Isidro, para arriesgar su invicto y su condición de campeón argentino de la categoría ligero.

Acevedo ganó el cinturón y lo defendió de visitante, dejando en claro que a su buen boxeo y su potencia, le suma personalidad para combatir fuera de casa y aún así conseguir grandes resultados.

Acevedo, pupilo de Juan Carlos Aguirre, acumula 13 combates en el campo profesional, con doce victorias, siete de ellas antes de límite, y un empate.

Debutó el 7 de octubre de 2016 en el Club El Tala de San Francisco, venciendo por puntos en decisión unánime tras cuatro rounds a Gastón Alcaraz. Desde allí fue acumulando buenos resultados con grandes actuaciones que lo llevaron a la noche del 27 de abril de 2018, al coqueto Espacio Mónaco de Villa Carlos Paz. En esa oportunidad enfrentó al campeón argentino ligero de Adelia María, Javier "el Heredero" Clavero, a quien le quitó el cinturón en una pelea memorable, venciéndolo por nocaut técnico en el noveno round.

Ese título lo defendió por primera vez el 29 de septiembre último, en el mismo escenario, noqueando técnicamente en el séptimo capítulo al duro rionegrino Saúl Huenchul.

Otra gran pelea que tuvo como protagonista al representante del pugilismo de esa localidad y ahora vuelve a combatir en su casa tras 20 meses de ausencia.

Otros valores locales que se presentaran en la cartelera programada por la promotora “Arano Box” y con televisación de “Directv Sports”, serán el súper ligero Diego "Riña" Luque y el súper mediano Pablo César Villanueva.

Villalobos probará a un invicto en Canadá

Una nueva y dificil presentación, como las tres veces anteriores, tendrá el cordobés José Antonio Villalobos, este sábado 7 en el estadio Bell Centre de Montreal, Canadá, cuando a la distancia prevista de 10 rounds enfrente a Sadriddin Akhmedov.

Este, tiene un récord de diez peleas ganadas (9 por nocaut), es natural de Nur-Sultan, Kazakhstan, pero radicado en Montreal, Canadá, quien es profesional desde abril del año pasado.

Akhmedov realizó 9 de sus 10 peleas en rings canadienses habiendo vencido en todas por KO, 5 de ellas en el primer round, en tanto que en la única que combatió en su país de origen, Kazakhstan, debió trajinar hasta el final obteniendo la victoria por puntos en 10 asaltos en fallo unánime.

En lo que va del año el kazajo/canadiense a realizado cuatro peleas y es considerado uno de los mejores prospectos a futuro que presenta el pugilismo de América del Norte, si bien por el momento no se pueden mencionar rivales de importancia en su foja de servicios.

El cordobés Villalobos, profesional desde agosto de 2014, se mantuvo imbatido en sus primeras 8 peleas, perdiendo esa condición en noviembre de 2015 ante el dominicano Henrri David Polanco. Ganó hasta ahora el argentino (de 27 años) 12 contiendas (siete por la vía rápida), perdió 5 (una por nocaut) y empató 2.

En sus últimos siete contiendas, Villalobos no tuvo los mejores resultados ya que perdió cuatro, tres de ellos en el exterior (en Azerbaiyán y dos en Polonia) y la restante en Argentina frente a Alan Castaño, venciendo entre medio, también en nuestro país, a tres rivales de récord negativo.

Por lo tanto una victoria del cordobés, sin dudas, lo pondría nuevamente en la consideración de los aficionados en nuestro país y le abriría las puertas en otros mercados, muy especialmente el canadiense donde hay muy buen número de veladas a lo largo del mes.

La pelea no llegará televisada a la Argentina.