Púgiles de Junín pelearon en Pasteur

En instalaciones del Club Atlético Pasteur, Partido de Lincoln, se llevó a cabo una velada de boxeo aficionado, de la que participaron pugilistas de locales, de Junín, General Pinto, Ameghino, Lincoln y General Villegas.

En la primera contienda, Diego Hernández (Lincoln) perdió ante Silvio “Nino” Cabrera (General Pinto) y posteriormente se midieron Marcelo Levetti (Ameghino) y Gabriel Pitribu (General Villegas).

Luego, empataron Franco Lavallén (Escuela de Box Polo, de Ameghino) y Eber Araujo (de General Pinto), tras lo cual el local Brian Ríos (Pasteur) superó al debutante juninense Gabriel Belisán, dirigido por Luis Dionisio “Cuty” Barrera.

Más tarde fue turno para el combate entre Sebastián “Cajita” Cabrera (General Pinto) y el juninense Sergio “Torito” Rocha, ganando el pintense por puntos en reñida y pareja confrontación.

En la batalla de semifondo, empataron Ramiro Giménez (Pasteur) y “Moloto” Suárez (Escuela Box Polo), que arrojó como resultado un empate en puntos.

Por último, en la pelea estelar de la noche, la de fondo, el local “Dori” Pacheco midió fuerzas con Jonathan Mechedze (de Junín, dirigido por “Cuty” Barrera), empatando de acuerdo a lo que fallaron los jurados, destacándose que el juninense Luis “Cuerito” Mario fue el árbitro de todas las peleas realizadas en Pasteur.

Hoy, Castaño y Cuellar combaten en Maryland y Diego Chaves en Rusia

El argentino Brian Carlos Castaño reaparecerá hoy tras renunciar a la corona súper welter AMB (Asociación Mundial de Boxeo), enfrentando al nigeriano Wale Omotoso, en pelea sin título en juego a realizarse en el MGM National Harbos de Maryland.

El combate será transmitido desde las 23 por las señales de cable ESPN Knock Out y Fox Sports, así como el combate entre otro argentino, Jesús Marcelo Andrés Cuellar, y el dominicano Javier Fortuna, en una eliminatoria del peso ligero CMB (Consejo Mundial de Boxeo).

Castaño, de 30 años, favorito 8 a 1 en las apuestas y un palmarés de 15 victorias (11 nocauts) y un empate, no combate desde marzo, cuando defendió por primera vez la corona que luego resignó ante el cubano Erislandy Lara, pelea que finalizó en empate.

Omotoso, de 34 años, tiene un récord de 28 victorias (22 antes del límite) y 4 derrotas, y en su foja figuran rivales de fuste como los estadounidenses Jessie Vargas (PP 12), Jamal James (PP 12) y Curtis Stevens (GKOT 3), a quien le ganó el título Intercontinental OMB (Organización Mundial de Boxeo).

Cuellar, ex monarca pluma AMB, tendrá por su parte un duro rival en el dominicano Fortuna, que también ostentó el mismo título en 2012 y también fue monarca súper pluma AMB entre 2015 y 2016.

El bonarense, de 33 años y afincado en Estados Unidos desde 2013, tiene una foja que incluye 29 triunfos (22 por nocaut) y 3 derrotas, en tanto que Fortuna, de 34 años y radicado en Estados Unidos, tiene un récord de 34 victorias (23 ko) y 2 derrotas.

Por otra parte el argentino Diego Gabriel Cháves, ex campeón interino welter AMB, se enfrentará hoy al invicto ruso Magomed Kurbanov en un combate pactado a 12 rounds, en el que estará en juego el vacante título internacional superwelter OMB, a llevarse a cabo en la RCC Boxing Academy, de Ekaterinburg, Rusia.

Kurbanov llega a este combate con un palmarés de 17 peleas, todas ganadas, con 11 nocauts, en tanto que Cháves tiene récord de 27-4-1, con 23 nocauts.

Saúl “Canelo” Álvarez ante Sergey Kovalev

En el MGM Grand de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, el campeón mundial de los medio pesados, el ruso Sergey Kovalev (34 ganadas, con 29 nocáuts, tres derrotas, dos antes de lo pactado y un empate), de 36 años, expondrá la corona ante el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez (una derrota, dos empates y 52 éxitos, 35 por fuera de combate), de 29 años y nativo de Guadalajara.

Este, peso ayer 79,150 kilos, mientras que primeramente, Kovalev se pasó casi 500 gramos y en un segundo intento, pese a sacarse la ropa interior y una cadena, se pasó algo m{as de cien gramos.

Finalmente, tras algunos ejercicios, terminó dando el peso y la batalla será por la corona mundial del ruso, en una batalla que ha generado mucha expectativa y que se verá por televisión en casi todo el mundo.