Nicolás De León sumó una nueva victoria al vencer al paraguayo Javier Vázquez Cabrera

El boxeador juninense Nicolás “El titán” de León enhebró un nuevo triunfo como profesional, al imponerse claramente por puntos en el gimnasio del Club Atlético y Progreso de la ciudad bonaerense de Brandsen al aguerrido paraguayo Javier Vásquez Cabrera, de 25 años y radicado en Quilmes.

El de nuestro medio, quien pesó 61,200, superó al guaraní (dio en la balanza 61,500) en base a un mejor boxeo sobre el cuadrilátero y mayor contundencia de golpes, lo cual le valió que los tres jurados lo vieran ganar de manera unánime.

A la hora de fallar, los encargados de impartir justicia vieron ganar a De León con estos guarismos: 77 ½ a 75; 78 a 74 y 78 a 74 ½, con lo cual nuestro representante, de 24 años, sumó su undécimo triunfo (dos de ellos por fuera de combate), el séptimo consecutivo desde que lo dirige el ex triple campeón mundial, Juan Martín “Látigo” Coggi, con preparación física a cargo del juninense Ariel Castillo.

El guaraní nativo de Ciudad de Este, campeón de su país en dos divisiones, quedó ahora con una foja de siete victorias (6 antes de lo pactado) y nueve derrotas (cuatro por nocaut), no pudiendo superar al “Titan” durante la batalla central de la velada que ante buen marco de público organizó la titular de “Látigo Box Promotions”, Yesica Coggi, hija del ex monarca mundial.

De León destacó: “Le pude ganar a un rival muy duro”

Entrevistado por “Democracia tras su nuevo éxito profesional, Nicolás de León manifestó:

“Se ganó bien, por puntos y ampliamente. Fue una pelea muy pensada desde lo táctico-estratégico sobre el ring, algo nuevo para mí, ya que soy más peleador que boxeador. Le pude ganar a un rival muy duro, que pegaba fuerte y eso fue lo que me hizo pensar para trabajar la pelea, ya que combatimos a ocho rounds”.

Seguidamente, “El titán” comentó:

“Trabajé la pelea de menor a mayor, probando que traía el rival, pero siempre con protagonismo en cada asalto. A medida que pasaban los rounds, mi adversario fue mermando desde lo táctico, pero no perdío poder de pegada y por lo tanto siempre estuve concentrado, desde el primer round hasta el último. Por suerte salió todo bien y esto quedó reflejado en las tres tarjetas, que dieron 78 a 74; 77 ½ a 75 y 78 a 74 ½”, para luego agregar:

“Todas las peleas me dejan una gran experiencia y mucho aprendizaje. En esta, lo que vi de positivo es que se me prendió la lamparita y resolví sobre la marcha, usando más el sentido común, ya que el rival era fuerte y no veía la necesidad de ir a los cruces riesgosos -que es lo que más me gusta-, vi que podía ganar utilizando mi izquierda. Con esto, lo neutralizamos y mucho, al igual que el ir acortando sus desplazamientos sobre ring, para que se vaya cansando a medida que transcurrían los asaltos”.

Para completar y sobre el futuro deportivo, Nicolás de León comentó a “Democracia”:

“Lo que se viene ahora es seguir entrenado, ya que el viernes 6 de diciembre peleo en Junín y será a diez rounds. Ese es mi próximo objetivo y ya estamos metidos para esa fecha. Esperemos que la gente de Junín me acompañe como siempre, ya que me gusta pelear en mi ciudad y para ellos, para mi gente”, completó el peleador juninense.

Finalmente, hizo llegar un amplio agradecimiento, dirigido a “YPF Alciati”; “Supelementos Junín”, Proveeduría “Súper Toty”; Marcos Casas, “Ti Voglio Bene”; “DC Gym”; Lácteos “Torreta”; Damián Siano; “El Calito”; U.O.C.R.A. Seccional Junín; Walter Alberto Banegas: “El tincho” Castro; Despensa “Doña Rosa”, Cirugía integral “Bocacio”; a su familia; amigos y a todos quienes apoyan en este proyecto deportivo al “Team De León”, a “Látigo Box” y al “Gym hermanos Castillo”, reseñó el boxeador de Junín.