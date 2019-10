Viernes de boxeo para todos los gustos, con participación de púgiles juninenses

Esta noche desde las 21.30 se desarrollará una amplia velada de boxeo profesional/amateur en el gimnasio del Club Atlético Rivadavia de Junín, organizada por Norberto “Canilla” García bajo el slogan “No a las drogas”, con la fiscalización de la Comisión Municipal local que encabeza Oscar Farías y con Darío Minervino a cargo de las presentaciones sobre el cuadrilátero de los protagonistas.

En la batalla entre pugilistas rentados, subirá al cuadrilátero el juninense Néstor Raúl Pomponio (“El Tito Abdallah”), quien realizará su quinta pelea como rentado ante el exponente de Chivilcoy, José Luis “El Rebelde” del Porto.

Este, que acusó ayer en la balanza 63,300 (mismo peso que su adversario), ha combatido en dos ocasiones en el terreno pago y perdió en ambas batallas.

Debutó el 16 de noviembre de 2018, cayendo por puntos en Carlos Casares ante Diego Hernán Guevara y este año, el 20 de abril cayó por decisión de los jueces ante Ayrton Oscar Giménez, en Monte Chingolo.

Por su parte, el de nuestra ciudad viene de caer por nocaut en Villa Mercedes (San Luis) ante Ramiro Hernán Martínez Lucero, el 16 de febrero pasado.

Anteriormente, el 10 de noviembre del año pasado cayó por puntos, en Villa La Angostura, ante el debutante local Emiliano Flores; el 28 de abril de 2018 perdió por puntos con Brian Iván Núñez, en Villa Mercedes; y había debutado profesionalmente el de Junín el 9 de diciembre de 2017 (cuando lo dirigía Luis “Cuty” Barrera), venciendo por puntos en Río Cuarto a Juan Manuel Vallejos.

Ahora, a las órdenes de “Canilla” García, Pomponio quiere reencauzar su carrera en el terreno pago y hoy tiene una buena chance de empezar a recorrer ese camino.

Habrá además varias peleas entre aficionados, con la participación de exponentes locales.

En el semifondo, previsto a cuatro asaltos, la ascendente juninense Antonela “Locomotora” Rosa, quien dirigida por Jorge Alberto Carballo reapareció el pasado viernes, ganando en Chacabuco, enfrentará a Andrea Coria.

El pesado juninense Lucas García enfrentará a Franco Martínez, de Hurlingham, un rival que llega con buenos pergaminos; el local Ulises “huesito” Boledi ante el píntense Sebastián “Cajita” Cabrera; y Axel Rodríguez peleará con Jesús Payba, en otro pleito entre boxeadores de Junín.

En tanto, el ascendente representante de Rafael Obligado y quien entrena a las órdenes de Luis “Cuty” Barrera, René “Zurdo” Krivocapich, chocará en peso welter con Brayan Gómez, y va a combatir ante un rival a designar el local Juan Burgos, hijo del ex campeón argentino profesional, Miguel Antonio Burgos Medina.

Nicolás De León buscará otro triunfo en Brandsen

El boxeador juninense Nicolás “El Titán” de León y el paraguayo Javier Vásquez Cabrera (25 años), radicado en Quilmes, cumplieron ayer en Brandsen con la ceremonia del pesaje, el “round cero” de toda batalla pugilística.

El de nuestra ciudad dio en la báscula 61,200 y el guarní, campeón de su país en dos divisiones, pesó 61,500, para la batalla a concretarse esta noche en el gimnasio del Club Atlético y Progreso de esa ciudad bonaerense.

De León, quien entrena en lo pugilístico a las órdenes del ex tricampeón mundial de los welter juniors, Juan Martín “Látigo” Coggi, es preparado en lo físico por el juninense Ariel Castillo y hoy, “El titán” (24 años), ha enhebrado seis victorias consecutivas bajo la citada conducción, sumando en su carrera rentada diez triunfos (dos por nocaut) como profesional, y completa su foja con tres derrotas.

Por su parte Vásquez, nacido en Ciudad del Este, tiene siete victorias (6 antes de lo pactado) y ocho derrotas (cuatro por nocaut), anticipando ambos exponentes un pleito reñido como cierre de la velada que organiza la titular de “Látigo Box Promotions”, Yesica Coggi, hija del ex monarca mundial.

Habrá además otra pelea profesional, la de semifondo, que animarán Oscar Fabián “Sugar” Pérez, de 34 años, rosarino y con récord de 9 triunfos (4 por KO), 19 reveses (7 antes del límte) y 5 empates, ante el oriundo de Lobos, Matías Raimundo Díaz.

Éste, radicado en La Plata, tiene una foja de 6 victorias (una por fuera de combate), cinco derrotas y un draw, y se enfrentarán en contienda pactada en peso welter, un máximo de kilaje de 66,678.

La velada se completará con cinco peleas entre aficionados, que serán las siguientes:

Francisco Contreras vs. Bautista Spinelli; Kevin Savala vs. Abel Villasalti; Gustavo Maiolino vs. Alejo Escobar; Santiago Sánchez vs. Leandro Molina; y Héctor Acosta vs. Kevin Blanchet.

Emiliano Domínguez y un pleito de riesgo en Irlanda

Ayer por la tarde en Belfast (Irlanda del Norte), subieron a la balanza el boxeador de Teodelina radicado desde hace más de cinco años en Junín, Emiliano “La Cobrita” Domínguez, y el invicto local, San McComb.

El europeo acusó un peso de 63,500 (justo el límite de la divisional welter junior) y el santafesino que dirige Luis Dionisio “Cuty” Barrera acusó en la báscula 63,200 kilos.

Recordemos que Domínguez viene de perder en el estadio del Club Lanús -el sábado 7 de septiembre pasado, en batalla por el título sudamericano-, ante Leonardo Fabio “Junior” Almitrano, de San Luis, quien lo superó las tres veces que combatieron.

“La Cobrita” tiene 30 años y ha realizado 28 batallas profesionales, de las que ganó 23 (9 antes de lo pactado) y perdió cinco, todas por puntos y tres frente a su “sombra negra”, el puntano Amitrano.

Su rival San McComb, quien será local en el Ulster Hall de Belfast (edificio levantado en 1862), en pelea de la divisional súper ligeros y a 8 rounds, es apodado “Sugar”, ha ganado las ocho peleas que hasta el momento disputó, logrando cuatro nocauts en su favor, con lo cual es un rival de extremo cuidado.