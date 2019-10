Nicolás De León y Javier Vázquez suben a la balanza, en Brandsen

El boxeador juninense Nicolás “El titán” de León y el veterano Carlos Javier Vásquez (39 años), apodado “El zurdo” y radicado en Trelew, cumplirán hoy en Brandsen con la ceremonia del pesaje, el “round cero” de toda batalla pugilística, la cual se concretará mañana viernes en el gimnasio del Club Atlético y Progreso de esa ciudad bonaerense.

Allí reside el técnico de “Nico”, el ex tricampeón mundial de los welter juniors, Juan Martín “Látigo” Coggi, quien prepara en lo pugilístico a De León, en tanto que lo pone a punto en lo físico el juninense Ariel Castillo.

Nuestro ascendente peleador, de 24 años, ha enhebrado seis victorias consecutivas bajo la citada conducción, suma diez triunfos (dos por nocaut) como profesional, y completa su foja con tres derrotas.

Por su parte Vásquez, quien no combate desde el 24 de noviembre del año pasado, ha perdido las últimas cuatro contiendas que libró, tres de ellas antes del límite, siendo su actual palmarés de seis ganadas (3 por nocaut) y cinco perdidas (tres antes de lo pactado, las últimas).

Como anticipó “Democracia”, la velada es organizada por la titular de “Látigo Box Promotions”, Yesica Coggi, hija del ex monarca mundial, y su inicio está pactado para las 21.30 de mañana

Habrá además otra pelea profesional, la de semifondo, que animarán Oscar Fabián “Sugar” Pérez, de 34 años, rosarino y con récord de 9 triunfos (4 por KO), 19 reveses (7 antes del límte) y 5 empates, ante el oriundo de Lobos, Matías Raimundo Díaz.

Este, radicado en La Plata, tiene una foja de 6 victorias (una por fuera de combate), cinco derrotas y un draw, y se enfrentarán en contienda pactada en peso welter, un máximo de kilaje de 66,678.

La velada se completará con cinco peleas entre aficionados, que serán las siguientes:

Francisco Contreras vs. Bautista Spinelli; Kevin Savala vs. Abel Villasalti; Gustavo Maiolino vs. Alejo Escobar; Santiago Sánchez vs. Leandro Molina; y Héctor Acosta vs. Kevin Blanchet.

“La Cobrita” Domínguez y el “round cero” en Irlanda

En la mañana de hoy, a la hora 9 de nuestro país (13 hs. de Irlanda del Norte), subirán a la balanza en Belfast, el boxeador de Teodelina radicado desde hace más de cinco años en Junín, Emiliano “La Cobrita” Domínguez, y el invicto local, San McComb.

Tras la derrota sufrida en el estadio de Lanús el sábado 7 de septiembre pasado, por el título sudamericano ante Leonardo Fabio “Junior” Almitrano, de San Luis, quien lo superó las tres veces que combatieron, Domínguez retornó rápido a los entrenamientos.

Se preparó en el gimnasio de calle Paso, a las órdenes de Luis Dionisio “Cuty” Barrera, tanto en tareas de guanteo (entre otros, con Jorge Rodrigo “la hiena” Barrios) y otros profesionales y amateurs que orienta el pintense que fue campeón sudamericano de los welter.

Completó los entrenamientos con sesiones de footing, fondo y gimnasia y el lunes pasado el mediodía emprendió el viaje a Irlanda, llegando previa escala en Holanda.

Lo acompañan el citado Barrera y el amigo personal de “la Cobrita”, el quiropráctico Juan Marcelo Theiler, profesional residente en Teodelina y colaborador de su coterráneo y de los pugilistas que entrenan en el gimnasio de calle Paso.

Hoy, ambos pesarán y deberán dar menos de 63,500 kilos para el combate mañana, que será en el Ulster Hall de Belfast, Irlanda del Norte, en la categoría súper ligeros y a 8 rounds.

El local, de 27 años y apodado “Sugar”, ha ganado las ocho peleas que hasta el momento disputó, logrando cuatro nocauts, mientras que “La Cobrita” tiene 30 años y ha realizado 28 batallas.

Ganó 23 de ellas (9 antes de lo pactado) y perdió cinco, todas por puntos y tres frente a su “sombra negra”, el puntano Amitrano.