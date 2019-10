La rival de Edith Soledad Matthysse le dio un beso y terminaron a las piñas

La ex doble campeona mundial, Edith Soledad Matthysse (de 39 años y con una foja de 16 peleas ganadas (solo una por fuera de combate), diez derrotas y un empate) combatirá hoy en Polonia, donde enfrentará en la ciudad de Czestochowa a la invicta local y actual campeona, Ewa Brodnicka, por el título mundial de la Organización Mundial de Boxeo en la categoría pluma que ostenta la europea.

Sin embargo, parece que las ganas de pelear están al tope. Ayer por la tarde, en el pesaje oficial, el encuentro cara a cara no terminó como se esperaba al bajar de la báscula y las boxeadoras terminaron intercambiando golpes.



Todo empezó cuando posaron frente a frente para las cámaras; pero Brodnicka fue un poco más allá, y se atrevió a darle un beso en la boca a “La Itaka”, hermana de los ex boxeadores Walter “El terrible” y Lucas Martín “La máquina” Matthysse y tía del destacado amateur y a punto de pasar al profesionalismo, Ezequiel Matthysse, hijo de Walter.

Cuando la local todavía sonreía por la "gracia" que acababa de hacer, rápida de manos “Sole” Matthysse le respondió con una cachetada directo a la cara y dejó atónito al público presente.

Brodnicka cambió la cara en segundos y para no ser menos también despachó una mano. Pero no pasó a mayores.

Con un gesto, Soledad Matthysse mostró que no está de paseo en Polonia y que ganó el primer round. Ya prometen una guerra arriba del ring.

Ayer en el pesaje, Matthysse dio 58 kilos exactos y la imbatida polaca, de 35 años y récord de 17 peleas, todas ganadas, acusó en la balanza 58,500.