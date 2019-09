“La Hiena” Barrios pelea en Carlos Paz con Diego “El matador” Chávez

Llega la velada denominada “Primavera Boxística” a la ciudad de Villa Carlos Paz, Córdoba, esta noche en el Espacio Mónaco, con una cartelera presentada por “Arano Box” y Direc´TV que tiene interesantes combates previstos.

En la pelea estelar se contará con el regreso del ex campeón mundial súper pluma, Jorge Rodrigo “La Hiena” Barrios, ahora dirigido por el píntense radicado en Junín y ex campeón sudamericano de los welter, Luis Dionisio “Cuty” Barrera.

El tigrense Barrios (de 42 años, con una foja de 52 ganadas, 36 antes de lo pactado, cuatro derrotas (2 por nocáut) y un empat), estuvo entrenando y concentrado hasta el jueves en el gimnasio de calle Paso (entre avenida Libertad y Salta) y, tendrá como rival a Diego Alberto “El matador” Chávez.

Oriundo de San José de Feliciano (Entre Ríos), el rival de “La hiena” tiene 32 años y una foja profesional de 15 ganadas (cinco por nocáut), 15 derrotas (tres antes de lo estipulado) y cuatro empates.

El resto de la programación

Otro de los puntos alto de la cartelera será la disputa del título argentino ligero que expondrá el invicto de San Francisco, José “Chinito” Acevedo, frente al rionegrino Saúl Miguel “El Indio” Huenchul.

El campeón Acevedo transita el mejor momento de su carrera. Hilvana cuatro victorias por nocaut: ante Miguel Acosta (en el cuarto round) y Jonathan Arena (en el sexto), luego destronó a Javier “El Heredero” Clavero (en el noveno) y a Jorge Quiroga (en el segundo).

Debutó en el profesionalismo el 7 de octubre de 2016 en San Francisco, venciendo por puntos en cuatro rounds y decisión unánime a Gastón Alcaraz.

En tanto Huenchul, el púgil residente en San Carlos de Bariloche, es un temible pegador que presenta un récord de 10 triunfos, cinco por nocaut, y dos derrotas.

Una curiosidad: debutó en el campo pago el mismo día que su rival, oportunidad en la que noqueó técnicamente en el primer round a Juan de la Iglesias. Viene de una seguidilla de tres victorias frente a Carlos Chaparro, Jonathan Sosa y Claudio Baldomir.

La velada, cuyas entradas generales costarán 300 pesos y los ring-side, $ 400, también mostrará al ascendente exponente de Río Cuarto (Córdoba) y campeón sudamericano súper welter, Adrián “Junior” Sasso, y tendrá sobre el ring a representantes locales.

En una de las peleas coestelares, mostrará su boxeo la brava Soledad “la Bonita” Capriolo, y también combatirán el debutante Axel Peralta.

Mientras que en uno de los preliminares buscará aumentar su invicto el joven pegador de Villa del Totoral, Nahuel “Caña” García.

Ceremionia del pesaje de ayer

Una tarde con sol y alta temperatura cobijó ayer la ceremonia de pesaje de los protagonistas de “Primavera Boxística”.

Jorge Rodrigo Barrios pesó 62,500 y Diego Alberto Chaves 63,900, mientras que José “Chinito” Acevedo dio en la balanza 60,500 y Saúl Miguel “El Indio” Huenchul 60,700.

María Soledad “la Bonita” Capriolo (de Villa Carlos Paz, con récord de 7 ganadas, 10 derrotas y 4 empates) 57,500 vs. Marianela “Chila” Ramírez (de as Breñas, Chaco, foja de 5 reveses y 4 éxitos, uno por nocaut), pesó 56 kilos para la pelea pactada a 4 rounds.

Adrián “Junior” Sasso (de Río Cuarto, dos derrotas y 12 triunfos, 6 antes del límite), dio 71,800 vs. Emanuel Godoy (de General Pico, La Pampa, 15 derrotas y 4 éxitos, todos por nocaut) dio en la báscula 73, midiéndose a 4 asaltos.

Nahuel “Caña” García (de Villa del Totoral, dos ganadas, ambas por fuera de combate), 72,500 kilos Facundo Sosa (General Pico, La Pampa, un empate y tres derrotas) 70,100, en pleito a cuatro capítulos.

Axel Peralta, de Villa Carlos Paz, quien pesó 58,700 vs. Axel Maldonado (de Santa Rosa, La Pampa), 58,600, en pleito de debutantes previsto a 4 rounds.