Nicolás De León se sigue preparando para combatir con el uruguayo Javier Vázquez

El ascendente boxeador profesional juninense, Nicolás “El titán” de León, de 24 años, continúa entrenando a las órdenes del ex campeón mundial Juan Martín “Látigo” Coggi y de Ariel Castillo en lo físico, en la ciudad bonaerense de Brandsen.

Precisamente allí, el pago natal del ex monarca ecuménico, el peleador de nuestra ciudad combatirá en la contienda de fondo prevista a ocho asaltos, en velada a realizarse el viernes 11 de octubre.

De León, con récord profesional de 10 ganadas (dos por nocaut) y tres derrotas (que sufrió antes de que tome su conducción Coggi), enfrentará a ocho asaltos al uruguayo Javier "el Tiburón" Vázquez, con una foja de 7 triunfos (6 por la vía rápida), tres empates y ocho reveses, tres de ellos por fuera de combate.

Por otra parte, está casi confirmada la participación de “El Titán” de León en la pelea estelar a diez rounds, a realizarse en la velada que se concretará en Junín (en lugar aún por determinarse) el viernes 6 de diciembre, con la organización de Yesica Coggi, hija de Juan Martín y titular de la promotora “Látigo Box”.

En ese programa, que podría realizarse en las instalaciones de una confitería bailable de nuestra ciudad, también combatiría la pintense Tatiana “La Gauchita” Pacheco, quien debutó hace algunas semanas como profesional, ganándole por puntos en su ciudad a María Sol Baumstarh, exponente precisamente de Brandsen.

Caso Maidana-Margossian: La Cámara ratificó el fallo y notificó a la Federación

La Justicia volvió a darle la derecha a Marcos “el Chino” Maidana en el juicio que su ex mánager, Mario Margossian, le inició en 2011 y en el que, por supuesto incumplimiento de contrato, le reclamó 594.500 dólares y 400.000 pesos.

La Sala “D” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, presidida por los jueces Pablo Heredia, Juan Garibotto y Gerardo Vassallo, confirmó lo expresado el año pasado por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 17, a cargo del juez Dr. Federico Alberto Güerri, cuando falló -en el caso "Margossian, Mario Gustavo c/Maidana Marcos René /ordinario", en contra del titular de Argentina Boxing Promotions.

Lejos de encontrar una salida airosa, Margossian recibió un contundente revés. Porque no sólo le rechazaron el recurso de apelación que interpuso, sino que, dada la gravedad de los hechos, la causa está ahora en manos de la justicia penal.

Es que el Tribunal consideró que la retención de dinero de las bolsas -el empresario no pudo demostrar que efectivamente le giró esos fondos a su verdadero dueño, Maidana- podría configurar un delito del derecho criminal.

Eso, sumado a la no rendición de cuentas de la carrera del “Chino”, implicó además que se notifique a la Federación Argentina de Box (FAB) para que, como ente concedente de la licencia habilitante de mánager, resuelva si, considerando su reglamentación, le cabe o no una sanción a Margossian.

Cabe destacar que, desde el año 2000 y hasta la fecha, Margossian se convirtió en uno de los mánagers (licencia FAB N° 201) y promotores (licencia FAB N° 239) más poderosos del pugilismo argentino, y organiza regularmente eventos que son televisados por la cadena TyC Sports.

Parece atinado preguntarse si la FAB, enterada de que este empresario con el que trabajó durante tanto tiempo adulteró contratos, falsificó firmas y cobró dinero en nombre de un boxeador (tal como lo acreditaron los magistrados), le revocará las licencias o si, en cambio, permitirá que el boxeo y los boxeadores sigan manejados por alguien que, hallado culpable en dos instancias, podría ahora ser sancionado por la Justicia penal.