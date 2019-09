Entregaron material deportivo para la Escuela de boxeo “Luis Ángel Firpo”

En el gimnasio donde funciona la Escuela de boxeo “Luis Ángel Firpo”, la Dirección de Deportes del Gobierno de Junín obsequió cabezales y guantes para que sean utilizados por la gran cantidad de chicos que diariamente practican allí esta disciplina.

En el lugar, funciona una escuela de pugilismo dirigida por el ex boxeador juninense Norberto “Canilla” García, quien implementa un gran trabajo de contención social por el que busca incentivar la práctica deportiva en los chicos y la importancia de la educación, con el propósito fundamental de evitar que vivan situaciones de riesgo en la calle.

El intendente Pablo Petrecca se llegó hasta el local ubicado en Primera Junta casi Jean Jaures (junto a la concejal Nora Mahuad y Daniel Pueyo), para conocer con mayor profundidad cómo funciona la escuela y charlar con el entrenador, como también con los jóvenes que allí concurren.

Petrecca manifestó allí que “Daniel Pueyo me había comentado sobre el trabajo que realiza ‘Canilla’ en este gimnasio y realmente me interesó mucho, sobre todo por la labor social que lleva a cabo por medio de campañas como ‘Nocaut a las drogas’ por el que brinda una contención importantísima para fomentar la práctica deportiva en los chicos y que no estén tanto en las calles”. Luego, señaló que “este es un deporte que acerca muchísimo y encontrar a personas tan comprometidas que hacen un trabajo muy importante en la preparación física que requiere el boxeo, pero especialmente en cuanto a la enseñanza de valores”.

Seguidamente, destacó que “Por medio de este tipo de iniciativas, los chicos tienen un lugar para practicar actividad física y no entrar en las drogas con los daños que todos sabemos que eso conlleva. Quiero felicitar a ‘Canilla’ por esta pasión que tiene por el boxeo, algo que desempeñó toda su vida, incluso a nivel profesional, pero sobre todo por este trabajo de compromiso social para con la comunidad que a uno lo llenan de orgullo como juninense”, afirmó Petrecca.

El jefe comunal dijo además que “fue una alegría haberlo conocido como también a todos los chicos que practican día a día en este lugar. Estoy realmente muy contento por esta jornada que viví junto a ellos y también me llevo algunas técnicas para practicar”.

Pueyo y el “trabajo de contención”

Luego de conversar con García y de realizar el acto de entrega de elementos para boxeo, Daniel Pueyo, subsecretario de Educación y Deporte del Municipio expresó:

“El hecho de entregar materiales siempre nos pone muy contentos, en este caso porque le permiten al gimnasio continuar con su crecimiento y eso va en beneficio de la gran cantidad de chicos que participan de esta actividad. Esta escuela tiene una modalidad totalmente participativa y recreativa, en la que ‘Canilla’ hace un trabajo tremendo de contención”.

Seguidamente, Pueyo dijo que “Desde el principio de la gestión estamos trabajando en conjunto y siempre que hemos tenido la posibilidad de ayudarlos con algo, lo hemos hecho. Además de estos materiales, realmente quiero felicitarlo por todo el trabajo que realiza aquí con los chicos; siempre es bueno poder venir y charlar para conocer con mayor profundidad las particularidades que tiene este gimnasio”.

García valoró la “política social”

Por su parte, Norberto “Canilla” García, encargado de la Escuela de Boxeo que funciona en el gimnasio Luis Ángel Firpo, aseguró que “para nosotros es muy importante poder contar con estos nuevos materiales deportivos. Tenemos una Escuela de Boxeo y siempre es muy lindo recibir este tipo de ayudas, en este caso por parte de la Municipalidad que siempre está muy presente y nos da una mano en lo que necesitamos”.

“Como le dije al intendente y al ´profe´ Pueyo, acá llevamos a cabo una política social por sobre todas las cosas, en la que tratamos de trabajar y luchar para que los jóvenes juninenses dejen de estar en la calle y se entusiasmen en practicar un deporte tan lindo como este. Un chico menos en la calle es un riesgo menos y siempre es preferible que estén en un gimnasio, entrenando y cuidándose”, agregó “Canilla”.

Finalmente, García sostuvo que “acá nos abocamos no solo a la práctica deportiva, sino que lo primero que le pedimos a los chicos es que vayan a la escuela. Lo fundamental en todo esto es la educación y poder inculcarles valores muy importantes que hacen a las personas, para luego sí añadirles las cosas que podemos enseñarles de boxística. Siempre tratamos de que ellos aprendan de todo un poco para que el día de mañana estén preparados para la vida”, completó.

Festival en el Club rivadavia

Se realizará el venidero viernes 11 de octubre en el Club Rivadavia de Junín, un interesante festival, organizado por la Escuela de boxeo “Luis Ángel Firpo”, contando la velada con una batalla entre profesionales y varias contiendas entre aficionados.

Entre los pugilistas que subirán al cuadrilátero estarán el profesional juninense Néstor “Tito” Abdallah, quien animará la batalla central frente a un rival a confirmarse.

En cuanto a los aficionados, se presentarán los hermanos Agustín y Juan Burgos, hijos del ex campeón argentino Miguel Medina Burgos), el ascendente peso pesado Lucas García, Ulises “Huesito” Boledi, Ariel “Jaguar” Verggini, Rodríguez y Cristian Morales, ante adversarios de la región.