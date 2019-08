Andrés “La Maquinita” Sosa se mide ante Jeremías Ulibarre

El púgil juninense Andrés “La Maquinita” Sosa se dará el gusto de ser uno de los protagonistas centrales de una velada que se realizará en el estadio del Club Ciclista de nuestra ciudad.

Sosa enfrentará al complicado Jeremías Ulibarre (8-9-1, 1 ko), de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, a la distancia de seis rounds, en la división Súper Gallo.

“Maquinita” es la principal figura pugilística local, que presenta un récord inmaculado de ocho peleas, todas ganadas, seis de ellas por nocaut. Una curiosidad: ninguna de las peleas que protagonizó fueron en suelo bonaerense, las hizo todas en localidades cordobesas y santafesinas.

"La Maquinita" debutó en el Polideportivo Municipal General Paz de la ciudad de Córdoba el 1 de septiembre de 2017, al vencer por puntos en fallo unánime y luego de cuatro rounds a Alexis Sicilia de Santa Fe. Y viene de ganar por nocaut técnico en el segundo round al salteño Nicolás Botelli, el pasado 15 de junio en el Club Sportsman de Villa Cañás, Santa Fe.

El pupilo de Luis “Cuty” Barrera busca acelerar su proyección que le permita combatir por un título nacional o continental, y sueña con tener proyección internacional.

Ayer por la tarde, en el pesaje oficial “La Maquinita” Sosa se mostró confiado en dar una buena pelea y agradeció al público que ya reservó su ticket para la gran velada.

Al respecto, cabe agregar que las entradas anticipadas estará hoy a la venta en el estadio de Ciclista de 9 a 12.30 y de 16.30 a 20.30; a un costo de $ 200 la popular, $300 platea; y $400 Ring Side.

Programación completa

Choques amateur

Ulises Boledi (Junín-Arano Box) vs. Sergio Rocha (Junín-Ringo Bonavena).

René Krivocapich (Junín-Arano Box) vs. Jesús Paiva (Junín-Ringo Bonavena).

Julián Boccardo (Junín-Arano Box) vs. Cristian Morales (Junín-Canilla García).

Profesionales

Andrés Sosa (Junín-Arano Box) vs. Jeremías Ulibarre (Tres Arroyos). Cat. Súper Gallo, a 6 rounds.

Fabricio Bea (San Luis-Arano Box) vs. Robinson García (Venezuela). Cat. Súper Pluma, a 10 rounds.

Ronán Sánchez (Rojas-Arano Box) vs. Michel Cabral (La Pampa). Cat. Súper Ligero, a 4 rounds.

Saúl Huenchul (Río Negro-Arano Box) vs. Claudio Baldomir (Santa Fe). Cat. Liviano, a 6 rounds.

Osvaldo Acuña (Junín-Arano Box) vs. Nicolás Falavela (Chacabuco). Cat. Mediano Liviano, a 4 rounds.

Nicolás Paz (Junín-Arano Box) vs. Braian Laguna (San Martín). Cat. Pluma, a 4 rounds.