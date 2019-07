Falleció el joven boxeador Hugo "Dinamita" Santillán

El boxeador santafesino Hugo Santillán, de 23 años, falleció en la madrugada de ayer en el Hospital “San Felipe” de la ciudad bonaerense de San Nicolás, donde permanecía internado luego de las lesiones que sufrió el sábado pasado en su pelea ante el uruguayo Eduardo Abreu, informaron fuentes médicas.

"Dinamita" Santillán, nacido en la ciudad de Ceres (Santa Fe) y radicado en Villa Constitución, no había llegado a escuchar el fallo de los jueces tras su pelea con Abreu, quienes resolvieron dar empate en decisión dividida.

Mientras se daba lectura al veredicto, Santillán sufrió un desmayo y le tuvieron que aplicar oxígeno en el mismo cuadrilátero del gimnasio del Club Somisa de San Nicolás, escenario de la velada boxística. De forma inmediata fue trasladado al Hospital “San Felipe”, donde fue alojado en la sala de terapia intensiva, con "un fuerte traumatismo de cráneo".

La doctora Graciela Olocco, quien atendió a Santillán en el centro asistencial, dijo que "el paciente ya había ingresado en estado de coma y nunca recuperó la conciencia".

La profesional confirmó que el deceso del joven boxeador se produjo en la madrugada de la víspera.

Santillán había nacido en la ciudad de Ceres y poco después se mudó con su familia hacia Villa Constitución, también en Santa Fe, donde se produjo su debut como profesional, el 5 de septiembre de 2015, cuando derrotó por nocaut al formoseño Osvaldo Escalante.

Al momento de su última pelea, la del sábado pasado frente al uruguayo Abreu, Santillán llegó con un récord de 19 victorias (ocho por nocaut), dos empates y seis derrotas, dos por la vía rápida.

Quién era "Dinamita"

El boxeador de 23 años había peleado 35 días antes de su muerte en Alemania y había sido derrotado de manera unánime en las tarjetas

Santillán había protagonizado tres peleas en los seis meses previos a la presentación que derivó en su muerte.

"¡Mañana hay guerra y título latino en juego!. Mañana expone mi rival el cinturón y se lo vamos a arrebatar. Mañana somos campeones". Hugo Santillán se había mostrado efusivo el día anterior a la pelea con Abreu, luego de dar el peso oficial antes de su gran oportunidad de conquistar la corona continental de los ligeros a sus jóvenes 23 años. Estaba lleno de ilusiones.

La que él consideraba una gran oportunidad, terminó siendo su gran condena. El debate que deberá imponerse sobre esta trágica noticia gira en torno a las condiciones de su presentación: ¿Falló algún control?¿Fue una fatalidad que no pudo ser anticipada? ¿Estaba en condiciones de subir al ring?

"Dinamita" había peleado 35 días antes de su fatal presentación en la ciudad alemana de Hamburgo contra el local Artem Harutyunyan. Había perdido de manera unánime tras 10 rounds. Las tarjetas habían sido contundentes contra él: Los jueces le dieron todos los asaltos por perdidos.

Había una diferencia de categorías que él mismo se encargó de aclarar en sus redes sociales: "Recién bajo del ring. No se me dio la victoria, pero hicimos 10 rounds palo a palo. En tres categorías más, esta no es mi categoría. Pero vine y me la jugué".

La corona continental de la Organización Internacional de Boxeo (IBO) de la divisional súper ligero que estaba vacante quedó en Alemania. "Huguito" había hecho el esfuerzo de subir hasta la divisional que tiene como límite los 63,500 kilos, tras triunfar cuatro meses antes en el peso ligero (61,200) contra Sergio Blanco en Villa Constitución (Santa Fe), la ciudad donde vivía.

Sin embargo, en diciembre había sido noqueado en el quinto round por Fabricio “Turbo” Bea en la divisional súper pluma (hasta 58, 900 kg), el peso que había elegido durante la gran mayoría de su escueta trayectoria profesional que se había iniciado en septiembre del 2015.

Precisamente las tarjetas habían indicado la paridad en su última vez arriba del ring. El muchacho de 23 años, que llegó a la trágica pelea contra el uruguayo Eduardo Abreu con tres combates sobre el lomo en los últimos seis meses, tenía la esperanza de arrebatarle el título latino plata de la categoría ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Uno de los jueces vio empate (95 a 95), otro le dio el combate por perdido (94 a 96) y el restante sentenció su victoria (97 a 93). Nada importó de lo sucedido en esa velada cuando las piernas comenzaron a perder fuerza tras la culminación de los 10 rounds. Mientras escuchaba el fallo, estaba con la cabeza gacha.

De golpe, "Huguito" se desvaneció y no volvería a despertar. Lo asistieron sobre la lona y lo trasladaron rápidamente. Entró en coma al hospital y pasó cuatro días internado, hasta que su cuerpo dijo basta.

En abril del 2017 había realizado su primera travesía fuera del país cuando viajó a México para intentar adueñarse del título juvenil CMB de la categoría súper pluma contra el local Eduardo Hernández, con quien cayó por nocaut en el tercer round.

Tres meses antes, había cedido la corona sudamericana pluma en las tarjetas. Luego de aquellas amargas experiencias y de tres intentos fallidos por conquistar diversos cinturones, se consagró campeón latino de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) súper pluma con un nocaut a Horacio "Látigo" Centeno, en junio del 2018.