A los 40 años, el filipino Manny Pacquiao conquistó la corona welter de la AMB

El boxeador filipino Manny Pacquiao, de 40 años, ganó en la madrugada del domingo el título mundial de peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) al superar por puntos en fallo dividido al estadounidense Keith Thurman.

Ante una asistencia de 14.356 personas en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Pacquiao volvió a coronarse campeón mundial tras quitarle el invicto a Thurman, diez años más joven. El flipino es además el quinto peleador de mayor edad en conseguir una corona mundial.

Con su victoria, mejoró su marca a 20-4-2 en combates de título mundial y su registro de por vida queda en 62-7-2.

Thurman hizo la quinta defensa del título que ganó en 2015 cuando superó al mexicano estadounidense Robert Guerrero.

Pacquiao, que derribó a Thurman en el primer asalto, ganó 115-112 en las tarjetas de dos de los jueces y el tercero dio la victoria al ex campeón por 114-113, señaló la agencia Efe.

El nuevo campeón lució veloz, con unos reflejos agudos, poderoso y con gran agilidad sobre el cuadrilátero.

En el undécimo asalto, Thurman intentó acabar con la pelea y logró una combinación izquierda-derecha tratando de golpear la zona inflamada de Pacquiao, pero ese castigo tardío no le ayudó mucho.

En el cierre de la pelea, pareció que Pacquiao no estaba interesado en acabarla, sino en seguir castigando a Thurman con combinaciones al cuerpo y cara, para concluir de la manera más emocionante posible su coronación como nuevo campeón mundial.

Maderna pelea hoy en Rusia

El púgil argentino Ezequiel Maderna intentará hoy apoderarse del título Intercontinental de los supermedianos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), cuando enfrente al local Fedor Chudinov, en un combate a desarrollarse en la ciudad de Moscú, capital de Rusia.

El pleito, pactado a 12 asaltos, se llevará a cabo en la mismísima Plaza Roja de la capital rusa, a partir de las 14.00 hora argentina (20.00 local). Televisará en directo la señal de cable TyC Sports.

El boxeador platense, de 32 años, realizará su primera pelea en la temporada, ya que no tiene actividad desde septiembre pasado, cuando cayó en decisión unánime frente al venezolano José Uzcátegui, en el Oracle Arena de la ciudad de Oakland, estado de California.

Maderna, actual campeón argentino Supermediano (le ganó el cetro a Martín Ríos en enero de 2018, en Mar del Plata), reúne un palmarés de 26 victorias (16 por nocaut) y 5 derrotas.

Por su lado, el ruso Chudinov, de 31, ostenta un record de 20 triunfos (14 por la vía rápida) y 2 caídas.