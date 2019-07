Francisco y Ludmila Olguín obtuvieron títulos de la Ambapa en la ciudad de Carlos Casares

Una amplia velada de boxeo aficionado internacional se realizó en doble turno, debido a la gran cantidad de peleas concretadas, en el salón España de la ciudad bonaerense de Carlos Casares.

Fue organizada por la dirigencia de la Asociación de Managers y Boxeadores Argentinos Profesionales y amateurs (Ambapa), zona Oeste, y se presentaron tres peleadores juninenses, quienes a diario entrenan en “La Cobra Gym” del barrio Municipal, a las órdenes del técnico José “Cordobés” Guevara.

El ascendente pugilista local, Francisco “la Cobra” Olguín, quien piensa pasar al terreno profesional en 2020, cruzó guantes con un experimentado adversario, Tomás Bravo, de Trenque Lauquen.

Luego de un round inicial “de estudio”, dominado igualmente por el de nuestra ciudad, Olguín sintió en el segundo asalto al trenquelauquense, al colocar un preciso uppercut a la pera, que soportó con mucho esfuerzo Bravo, quien tiene mucha experiencia y venia ganando sus últimos combates por nocaut.

De allí al final de la batalla, “La cobra” Olguín dominó a su contendor y ganó por fallo unánime en la que fue la batalla de fondo de la velada, destacándose que quien iba a ser en principio el rival de Olguín, Alexis Torres, no llegó a Carlos Casares por problemas de transporte.



Por su parte, Ludmila Olguín, hermana de “La Cobra”, empató con Andrea Coria, de 9 de Julio, en pelea pactada en 60 kilos, pero la de nuestra ciudad igualmente se coronó campeona porque en el pesaje previo, la nuevejuliense no dio el peso acordado y Ludmila ganó el título en la balanza.

Así, se trajo a nuestra ciudad la faja juvenil de la Ambapa zona Oeste, para alegría personal, de su familia y del entrenador José Luis Guevara.

Completando las presentaciones de los representantes del “Cobra Gym”, en batalla en la que estuvo en juego el título zonal de mayores de los 64 kilos (peso welter), el juninense Néstor “Picu” Ygarza perdió por puntos con el representante de Bragado, Federico Óssola, quien así se llevó el cinturón para su terruño.

Peleadores de General Pinto

También participaron en la velada Carlos Casares dos boxeadores de General Pinto que en algunas ocasiones han combatido en Junín y pertenecen al gimnasio “Bebé Box” que dirige el ex pugilista aficionado Roberto Carlos Amado.

Sebastián “Cajita” Cabrera enfrentó a Franco Rossi, de 9 de Julio, y su hermano, Silvio “Ninito” Cabrera lo hizo ante Valentín Domínguez, de General Villegas.

El primero de ellos, pese a derribar en el segundo asalto a Rossi, no tuvo el reconocimiento de los jurados, quienes lo vieron perder por puntos.

Por su parte, “Ninito” Cabrera perdió el título en la balanza, al no dar el peso reglamentario, ya que venía de estar sin entrenar durante casi un mes, por problemas de salud, y además, pese a plantearle dura lucha a Domínguez, cayó por puntos luego de intensas acciones sobre el cuadrilátero.