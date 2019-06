El juninense Andrés Sosa buscará seguir invicto y Jorge Rodrigo Barrios enfrentará a Stodulsky

El estadio cubierto del Club Sportsman de Villa Cañás vuele a cobijar una gran noche de boxeo, bajo la organización de “Arano Box” y televisación en vivo de Direc´TV Sports para gran parte del continente americano.

A las 21 comenzará a desarrollarse un sabroso menú, que tendrá como plato principal el regreso de Jorge Rodrigo Barrios (no quiere que lo apoden más “La Hiena”), enfrentando a Esteban “el Turco” Stodulsky de Villa Mercedes, San Luis.

Barrios-Stodulsky irán a la distancia de diez rounds y en categoría súper ligero, en el combate estelar de la noche.

Por su parte, el invicto pegador juninense Héctor Andrés “la Maquinita” Sosa (8 peleas, todas ganadas, 6 por nocáut), cruzará guantes con el salteño Nicolás “Pitbull” Botelli, en peso súper gallo y a seis capítulos.

El flamante campeón sudamericano súper welter, el riocuartense Adrián “Junior” Sasso, combatirá con el salteño José Ignacio Salcedo, a la distancia de ocho vueltas.

En tanto, el pugilista de Teodelina radicado hace más de un lustro en Junín y principal referente regional, Emiliano “la Cobrita” Domínguez, enfrentará al salteño Diego Tejerina, en categoría ligero y a seis rounds.

El crédito de Villa Cañás. Roberto “Gorila” Díaz combatirá ante su gente contra el juninense Osvaldo “Carnicero” Acuña, ahora dirigido por Luis “Cuty” Barrera, en peso súper mediano y a cuatro rounds.

Por su parte, Maximiliano Giles (Junín) chocará con Marcos Alanís (Río Cuarto), a cuatro rounds en división minimoscas.

Además, el bravo rojense Ronan Sánchez combatirá con un rival que se confirmará en las próximas horas, a cuatro vueltas y en peso mosca.

Giles, Sánchez (ex integrante de la selección nacional “Los Cóndores”) y Domínguez, son entrenados por el ex campeón sudamericano de peso welter, Luis Dionisio “Cuty” Barrera.