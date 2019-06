“Boxeando Muros”, un proyecto inclusivo a cargo de Ariel Castillo, en la Alcaidía 49

Un inclusivo proyecto surgió por parte de los internos de la Alcaidía N° 49 Junín del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, centro de reclusión ubicado a la vera de la Ruta Nacional 188 y su intersección con la provincial N° 65.

El profesor Luciano Arrién, quien trabaja en dicho penal, se comunicó con su colega, Ariel Castillo, para que dé clases de boxeo en esa unidad.

Lo hace para unos 25 jóvenes, de entre 23 a 40 años de edad y al respecto, Castillo comenzó detallando:

“Obviamente no lo dudé, porque quería conocer y trabajar en ese contexto, lo cual hago ad honorem”, expresó con alegría y entusiasmo el “profe” Ariel, quien trabaja –recordemos- con pugilistas aficionados y con profesionales (entre ellos Nicolás de León, los hermanos Farías, etc., en la parte física), confesó Ariel a Democracia.

Ampliando conceptos, quien también tiene a su cargo la preparación de atletas y de deportistas de otras actividades, destacó que “Todos los lunes voy hasta la Alcaldía 49, a dar las clases de boxeo a los internos que lo desean, de 10 a 11.30 horas. Ya dentro de la Alcaldía, me ayuda otro colega, Mariano Fava, quien pertenece al cuerpo de docentes de dicha Unidad. Cuando él no está, me saben dar una mano otros colegas (Belén, Dicicco), junto a otros ´profes´ coordinados por Gabriel López. Quiero hacer un párrafo aparte para él, ya que cuando tiene tiempo hace boxeo recreativo con nosotros, fuera del penal, en nuestro gimnasio de calle Tedín”.

“Boxeando muros”

Avanzando en la charla, Castillo dijo que “Este proyecto ahora tiene nombre y se llama ´Boxeando Muros´. Además, tenemos una página en Facebook con el mismo nombre del proyecto. Allí subimos fotos y videos de lo que hacemos en la clases. Quiero destacar que mi objetivo es enseñar y lograr que aprendan todos los fundamentos técnicos-tácticos, por ejemplo saber desplazarse en un ring, conocer los diferentes golpes, esquivar, barrer y acompañar los golpes, etc., para que una vez en libertad, puedan combatir si lo desean. También para que en el futuro puedan ir a un gimnasio a practicar este deporte o para que sea una salida laboral o para poder preparar más adelante a otros pugilistas, chicos y jóvenes”.

También Ariel Castillo expresó:

“En cuanto a la preparación física, cuando podemos realizamos diferentes trabajos en el patio de la Unidad, haciendo mucho hincapié en la gimnasia del boxeo y en algunos trabajos aeróbicos dentro del poco espacio que tenemos en el lugar”.

Harán exhibiciones con internos de la unidad 13

Posteriormente, el entrevistado remarcó que “En este mes de junio o en julio tienen pensado, las autoridades del Servicio, hacer unas exhibiciones entre ambas unidades penitenciarias, con la 13”, destacándose que en esta cárcel de máxima seguridad, también los lunes brinda, desde hace varios meses, clases de boxeo el ex campeón sudamericano de peso welter, el pintense Luis Dionisio “Cuty” Barrera.

Finalmente, Ariel Castillo dijo que “Uno de los chicos que tuve en la Alcaidía practicando boxeo (de apellido García, un peso pesado juninense), se encuentra ahora, ya en libertad, entrenando en el gimnasio que regentea Norberto ´Canilla´ García. Estuvo alojado creo que tres años y ocho meses y quedó en libertad a principios de este 2019. Lleva unas cinco peleas realizadas, no ha perdido y este fin de semana combatía en la zona”, concluyó el profesor Ariel Castillo, quien está a cargo de clases semanales de pugilismo en la Alcaidía N° 49, en el marco del ambicioso proyecto inclusivo “Boxeando Muros”.