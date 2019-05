Wilder noqueó en el primer round y es candidato al mejor del 2019

Apenas unos pocos golpes tuvo que lanzar Deontay Wilder para derribar al gigante Dominic Breazeale y confirmar que es uno de los dos mejores pesos pesados de la actualidad.

El norteamericano de 33 años se impuso por nocaut en el primer round y firmó el 40° triunfo antes del límite sobre 41 victorias. Números impactantes para el dueño del cinturón mundial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en la categoría de los pesados que defendió su corona por novena vez desde que la conquistó en enero del 2015.

"The Bronze Bomber" generó una gran expectativa y logró llenar el Barclays Center de Brooklyn ya que en su última pelea empató en las tarjetas contra el renacido Tyson Fury y puso interrogantes sobre su condición de líder de la categoría.

Ante su compatriota Breazeale no dejó dudas: en unos pocos segundos lo derribó en un nocaut que podría competir por ser el mejor del año.

Breazeale, de 33 años y con un récord de 20-2, intentó levantarse pero no lo logró y así firmó la segunda derrota de su carrera. ¿La anterior?: En el 2016 contra el británico Anthony Joshua, el otro rey de la divisional.

Ya no quedan demasiados nombres en el camino de uno de los dos máximos exponentes de los pesados. Su futuro exige una revancha contra Fury o la pelea más esperada por los amantes del boxeo: frente al mencionado Joshua, invicto con 22 triunfos en otras tantas batallas. “Esa pelea se va a dar. Ninguna puerta está cerrada. Todos los equipos están hablando. Acá hay mucha gente involucrada. Es necesario que mi equipo y su equipo se sienten y resuelvan todo. Que logren que la pelea se dé para los aficionados. Esa pelea va a pasar. Las peleas importantes se van a dar. Todos nos vamos a beneficiar, no solamente nosotros", sentenció Wilder desde arriba del cuadrilátero tras su éxito cuando lo consultaron por la posibilidad de concretar el dilatado enfrentamiento ante Joshua.

El pugilista de Reino Unido a los 29 años ostenta las coronas mundiales de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Sólo le falta una: la del Consejo que pertenece a Wilder para ser el rey absoluto.

El próximo 1 de junio hará su debut oficial en Estados Unidos: peleará en el Madison Square Garden con el norteamericano Andy Ruiz Jr., quien debió reemplazar de urgencia a Jarrell Miller, suspendido a fines de abril a seis meses sin pelear por doping.