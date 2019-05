Anahí López: “Lo que más anhelo es cumplir mi sueño y llegar con el título del mundo a Junín”

Luego de casi un año sin combatir, la juninense Anahí Débora López volverá a subirse al ring el próximo mes, ya con nuevo director técnico y entrenando desde hace un par de meses en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“La Indiecita” López, quien tuvo extensa y buena campaña como pugilista aficionada, se mantiene invicta en el terreno rentado, con trece triunfos (solo uno por nocaut) y un empate, desde su debut profesional el 18 de septiembre de 2015, ya a punto de cumplir cuatro temporadas en el terreno pago, aunque –sin dudas- con muchas intermitencias que han “frenado” un tanto su carrera.

Tiene 24 años (nació en nuestra ciudad el 20 de febrero de 1995) y quiere de aquí en más proyectarse a lo más alto del pugilismo femenino nacional e incursionar en breve en el plano internacional, por eso aceptó, junto a su familia, la posibilidad de ir a entrenar a la Capital Federal.

Al respecto, Anahí dijo: “La posibilidad de ir a entrenar allá se dio por mi hermano (Ulises “Torito” López, quien ha realizado varias peleas como amateur), me pareció una buena propuesta y la acepté. Estoy entrenando a las órdenes del técnico Pablo Rodríguez y el preparador físico se llama Juan, con quienes formamos un lindo equipo, junto a los demás chicos que entrenan en el gimnasio. Hago dos y a veces tres turnos diarios de entrenamiento, en el gimnasio o haciendo footing”.

Tras expresar que “vivo en el barrio de Constitución y no me costó ponerme a punto, porque siempre estuve activa”, López destacó el “gran apoyo del gremio de Camioneros, a Pablo Campoamor y a la familia Moyano. Espero en breve que me confirmen la rival para mi regreso al ring. Me gustaría pelear con varias de mi categoría, pero solo espero que me digan con quién debo combatir”.

Extraña mucho su núcleo familiar

La deportista entrevistada confesó luego que “extraño muchísimo a mi familia, somos muy unidos y esto cuesta, pero lo que más anhelo es cumplir mi sueño y llegar con el título del mundo a Junín. Llegué a Capital Federal sin conocer nada y hoy tengo muchos amigos. En el gimnasio que entreno, en el Club Huracán (Parque de los Patricios), todos son muy buenos compañeros y está buenísimo que sean así. Mi técnico siempre me dice que son una familia en Huracán”, expresó “La Indiecita”, una de los cuatro hijos de la pareja formada por Sandra Bermuchi y Alberto López, siendo sus hermanos el citado Ulises, Romanela y Cinthia López.

Cerrando la charla con Democracia, la imbatida pugilista profesional de Junín dijo sobre su presente deportivo:

“Me siento muy bien, muy cómoda y le doy las gracias al gremio de Camioneros, que son quienes me bancan todo. A Miguel Gauna, quien me dio una mano enorme; a Pablo Campoamor y a mi director técnico, Pablo Rodríguez, quien es un excelente entrenador y gran persona”, completó la pugilista local, quien desde el gimnasio de Huracán de Parque de los Patricios quiere proyectarse a lo mejor del boxeo nacional e internacional.