Andrés Sosa disputará su novena pelea como profesional, el sábado 15 de junio

El invicto boxeador profesional de Junín, Héctor Andrés “la Maquinita” Sosa, quien ganó las ocho peleas como rentado (seis antes de lo pactado), va a volver a combatir el sábado 15 de junio venidero.

El dirigido por Luis Dionisio “Cuty” Barrera, séptimo en el ranking nacional de su categoría y de 23 años, va a medirse con Nicolás Nahuel “El Pitbull” Botelli, de 21 años, oriundo de Salta, un exponente de boxeo ortodoxo y quien –por su récord-, seguramente va a exigir al de nuestra ciudad.

El salteño ha disputado siete peleas, de las cuales ganó 5, una por nocaut (al por entonces debutante Gustavo Villagra, el 10 de noviembre de 2017 en la capital de su provincia) y perdió en dos ocasiones.



/LEÉ MÁS Matías Romero está listo para debutar en los Estados Unidos



Sus vencedores fueron Maximiliano Juan Gabriel Daza (el 2 de marzo del año pasado) y Fernando Daniel Martínez (el 6 de abril de 2018), en ambos casos por puntos, en San Salvador de Jujuy y en Quilmes), en la cuarta y quinta presentación profesional del “Pitbull”.

Además de noquear a Villagra, Botelli superó por decisión de los jueces a Federico Andrés Panarrieta, en el debut de Nicolás (20 de octubre de 2017) y luego –tras noquear a Villagra- superó a Wilfredo Abel Tapia.

Tras los dos reveses apuntados, Botelli viene de superar a Santiago Prado, el 16 de diciembre del año pasado en Villa Nueva, y –en su última presentación- nuevamente al mismo rival, en Las Varilas (Córdoba).

En cuanto a “la Maquinita” Sosa, recordemos, viene de noquear en el primer asalto a Daniel Esteban “El Japo” Coronel, de Santa Rosa (La Pampa), en la velada que se realizó el 27 de abril pasado en el hotel “Mónaco” de Villa Carlos Paz (Córdoba).

También Rodrigo Barrios y “La Cobrita” Domínguez

El ex campeón superpluma de la Organización Mundial de Boxeo, (OMB) Jorge Rodrigo Barrios regresará a los cuadriláteros el sábado 15 de junio, en una cartelera denominada “Vuelve”, que será organizada por la empresa “Arano Box”.

Precisamente el promotor pintense radicado en Junín, Mario Néstor Arano fue quien manejó la mayor parte de su carrera pugilística y en especial su tiempo de monarca universal.

Hasta el momento, no se conoce la sede de la velada ni el nombre del rival del bonaerense de Tigre que ya no utilizará promocionalmente su apodo “la Hiena”, algo que le había anticipado en su combate de regreso, realizado el pasado 14 de diciembre del año pasado en la localidad cordobesa de Villa de María de Río Seco, donde venció por puntos en diez rounds al brasileño Adailton de Jesús.

También se conoció que en la misma cartelera combatirán el flamante campeón sudamericano súper welter, el riocuartense Adrián “Junior” Sasso; y el superligero santafesino Emiliano “la Cobrita” Domínguez, también dirigido por Luis Dionisio “Cuty” Barrera, al igual que el citado súper gallo Héctor Andrés “la Maquinita” Sosa.