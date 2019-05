Torneo de kick boxing: "Siempre buscamos abrir el abanico de posibilidades deportivas"

En las instalaciones del Club Mariano Moreno, se llevó a cabo una nueva velada de kick boxing ante un gran marco de público. El certamen estuvo organizado por la Liga del Noroeste de Buenos Aires, con el apoyo de la Dirección de Deportes del Gobierno de Junín y del mismo participaron luchadores provenientes de toda la región con el objetivo de clasificar al Mundial Amateur en Egipto 2020. Se trata de una disciplina no convencional que ha crecido y ganado adeptos durante los últimos años en nuestra ciudad.

Uno de los organizadores del torneo, el profesor Gustavo Bruno, de la Liga del Noroeste de Buenos Aires, expresó: “Este es el torneo número 22 que hacemos como institución y estamos muy contentos porque le encontramos la vuelta; los viernes por suerte tenemos mucha convocatoria. Por supuesto, estamos más que agradecidos con el apoyo que nos brinda la Dirección de Deportes por medio de Daniel (Pueyo), quien siempre se hace presente en cada evento y, sobre todo, apoyando para que este deporte crezca en la ciudad”.

“Al tratarse de una disciplina que no es tan conocida, necesita realmente que se lo avale. Por suerte ha crecido mucho en estos años no solo por lo que podemos hacer nosotros, sino también porque se está dando que otras escuelas de Junín están viniendo a competir y es muy lindo. Esto habla del desarrollo de este deporte y de que algo debemos estar haciendo bien para poder convocar a profesores de la misma ciudad, que no es tarea para nada fácil”, señaló.

Seguidamente, Bruno hizo referencia a la importancia que tiene este evento para los luchadores al decir que “da un puntaje para el Mundial de Kick boxing que se va a realizar en Egipto en el 2020 y también porque está el Sudamericano en Chile en octubre”.

El apoyo del municipio

Por su parte, Daniel Pueyo, Subsecretario de Educación y Deporte del Municipio, manifestó que “acompañamos a una disciplina que, como bien dijo Gustavo, ha crecido de manera notable en la ciudad en el último tiempo, seguramente debido a los campeonatos mundiales logrados en su instituto, pero, también, por todo el trabajo diario que realizan. Este esfuerzo constante que llevan a cabo da muy buenos resultados como en este caso, donde pudimos estar un viernes a la noche para presenciar una nueva jornada de este torneo con un montón de gente que se congrega alrededor”.

“Desde nuestro lugar, siempre buscamos abrir el abanico de posibilidades deportivas para que otros chicos se encuentren con este tipo de deportes no convencionales y que puedan participar”, agregó el funcionario.

Para finalizar, Pueyo sostuvo: “Nos pone muy contentos haber visto a toda esta gente aquí, en un ambiente totalmente saludable en el que, además de ver la pelea, los vecinos se acercan, están, la pasan bien y charlan. Por todo esto, no queda más que felicitar a Gustavo y a todo su equipo por lo que han logrado”.