Esta noche realizan el evento “Pioneros XXII”

Se llevara a cabo esta noche una nueva velada de kick boxing, a partir de las 21.30 en las instalaciones del Club Atlético Mariano Moreno de Junín, salón de Chile y Winter.

La programación se denomina “Pioneros XXII” y contará con la participación de competidores de nuestra ciudad y de localidades de la zona, quienes buscarán obtener victorias en sus combates, que serán de las divisionales amateurs y semi-profesionales, en varios de ellos con títulos en disputa.

Entre las peleas principales de la programación se encuentran las que protagonizarán L. Márquez (Chivilcoy) vs. F. Gutiérrez (Bolívar); por el título zonal de la Liga del Noroeste se enfrentarán L. Orellano (Lincoln) vs J. Lezana (Junín).

Por un título Juvenil, en la categoría hasta 67 kilos, pelearán A. Alvaredo (América) vs. F. Chicharro (Chivilcoy), mientras que en semi-pro, hasta 75 kilos, dirimirán E. Bevilaqcua (de Junín) vs. L. Villaruel (de Los Toldos).

El evento es organizado por la Liga del Noroeste de Buenos Aires y fiscalizado por WKF, estando fijada la entrada general en 150 pesos.

Un campeón en nuestra ciudad

Recientemente, estuvo en nuestra ciudad el joven multicampeón de kick boxing Tomás “Chacal” Aguirre, quien tiene más de 150 peleas en su carrera, y brindó un seminario en el Club Ciclista Juninense.

Llegó a Junín para brindar un seminario orientado a practicantes recreativos y competitivos. Aguirre le transmitió a los asistentes a la capacitación su experiencia, enseñando además distintas técnicas para aplicar en este arte marcial.