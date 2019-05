Expectativa por la velada de boxeo de mañana en el Club Rivadavia (J)

Continúa la venta de entradas anticipadas para la amplia velada de boxeo amateur que habrá de realizarse mañana sábado en las instalaciones del Club Atlético Rivadavia de Junín, en su sede de Padre Ghío y Presidente Quintana del barrio Belgrano.

Los tickets se pueden conseguir hasta hoy viernes a 120 pesos ante los deportistas que animarán las diferentes peleas, y si no el día del evento a un valor de 150 pesos, en la sede de la entidad albiceleste.

Varias batallas configurarán un espectáculo deportivo de buen nivel, con la participación de pugilistas locales y de ciudades vecinas.

Una de las peleas enfrentará a Nahuel García, de Chivilcoy, y a Braian Díaz, de la localidad de Florentino Ameghino, destacando los organizadores que este festival se va a iniciar a las 21.45 horas.

En choque de juninenses, habrá acción entre Jesús Paiva, del gimnasio local “Oscar ´Ringo´ Bonavena” que regentea Oscar Farías, y Agustín Domínguez, quien entrena a las órdenes de Luis “Cuty” Barrera.

Por su parte, Agustín Burgos, buen valor de nuestro medio que prepara su padre, Miguel Antonio Burgos Medina (ex campeón argentino) cruzará guantes con otro exponente llegado desde Ameghino, Enzo Herrera.

También subirán al ring en pleito de locales Néstor “Picu” Igarza, del gimnasio “La Cobra” que en el barrio Municipal dirige el cordobés José Luis Guevara, y Axel Díaz, otro púgil que prepara “Cuty” Barrera en el gym de calle Paso.

El retorno al ring tras recuperarse de una lesión del local Eric “Pollo” Morán será otro de los atractivos de la velada. El dirigido por el ex profesional Hugo Daniel “Tormenta” Casanovas se va a medir con el aguerrido ameghinense Roberto Guzmán, en batalla que promete ser de mucha acción.

Por su parte, Mariano Zalazar, también de “Arano Box” enfrentará a Jhony Garraza, quien entrena en Chivilcoy a las órdenes del cordobés Ledesma, mientras que el local Jonathan Mechezde (dirigido por Luis Barrera), confrontará con el chivilcoyano Diego García, otro valor del “Ledesma Gym”.

Además, también habrá otras contiendas con juninenses sobre el ring. Ante adversarios aún no confirmados estarán sobre el cuadrilátero Alejandro “Cuerito” Mario y Julián Boccardo (retornará a los cuadriláteros), realizándose el pesaje de los boxeadores en la tarde del sábado en la sede de Rivadavia (J), bajo la fiscalización de la Comisión Municipal de Boxeo que preside Oscar Farías.

Francisco Olguín en la Federación

El ascendente amateur local, Francisco Gabriel “La cobra” Olguín, quien viene de lograr un gran triunfo en Saladillo, se va a presentar nuevamente esta noche.

El juninense, recordemos, noqueó hace diez días en el primer asalto a Matías Lavayén, en choque de campeones aficionados de la Asociación de Managers y Boxeadores Argentinos Profesionales y Amateurs (Ambapa).

Nuestro representante, de 19 años y dirigido por el cordobés José Luis Guevara, va a volver a presentarse hoy en la velada a realizarse en la Federación Argentina de Box, ubicada en Castro Barros 75 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El evento en Capital Federal es organizado por el promotor uruguayo Sampson Lewkowicz y este manager, va a hacer presentar nuevamente a Francisco Olguín en la República Oriental del Uruguay, en fecha próxima.