El Chino Maidana confirmó que se retira del boxeo

Marcos Maiadana confirmó que definitivamente dejará colgados los guantes que lo llevaron a ser una de las principales figuras del boxeo internacional. El ex pugilista de 35 años anunció su retiro y sorprendió con su decisión luego de haberse entrenado para volver a pelear en los próximos meses.

El ex campeón superligero y welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) regresó a la Argentina este miércoles luego de una larga preparación en Las Vegas, donde entrenaba para volver al cuadrilátero y había perdido 20 kilos. Sin embargo, una serie de inconvenientes con su patrocinador lo llevaron a tomar la decisión de alejarse de la actividad.

“Me retiro del boxeo definitivamente. No habrá vuelta atrás“, dijo en diálogo con Fox Sports tras arribar al aeropuerto de Ezeiza y agregó: “No es que no me sienta capaz sino que hubo cosas que no estaban bien y decidí no volver”.

Maidana no peleaba oficialmente desde 2014, tras la derrota ante Floyd Mayweather, en el MGM Arena, de Las Vegas y desde fines del año pasado se encontraba en Estados Unidos con una exigente puesta a punto para volver a luchar.

El hombre de Margarita, Santa Fe, se había propuesto bajar 30 kilos y se encontraba a diez kilos de dar su peso ideal para una serie de tres peleas por las que percibiría una bolsa de 15 millones de dólares.

Maidana debía volver a pesar 66 kilos para poder competir dentro de la categoría Welter. Tras su alejamiento del boxeo subió varios kilos y llegó a pasar la barrera de los 100.