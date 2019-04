Darío Balmaceda noqueó a Pablo “Pokemón” Farías

El campeón sudamericano crucero, el cordobés Darío Balmaceda, trituró al monarca argentino crucero, el juninense Pablo Oscar Natalio “Pokemón” Farías, por nocaut en el sexto asalto, y así unificó las coronas, en una ansiada revancha, en el combate estelar de la velada desarrollada en el Centro Recreativo Pasteleros, de Luis Guillón.

En el quinto duelo personal entre ambos, que llegaba con un historial personal tres a uno a favor del juninense, Balmaceda, Nº 2 del ranking argentino crucero y que exponía por primera vez su reinado, hizo pesar su mayor estatura, alcance, y por sobre todo estado físico y contundencia para taladrar a Farías, ex campeón latino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), y latino crucero OMB, y estrenaba su cinturón nacional, pero no pudo hacer absolutamente nada.

Con la notoria diferencia física, boxística y de potencia, el cordobés se llevó claramente cada capítulo hasta liquidarlo en el sexto con sus derechas cruzadas a la mandíbula y sien con que lo envió aparatosamente al suelo, y así se quedó con todo luego de perder las primeras tres veces -una por puntos, dos antes del límite-, pero haber noqueado en la anterior.

Aprovechando su mayor alcance y estatura, Balmaceda comenzó dominando con su jab zurdo seguido de cruzados de ambos puños a la zona alta. Suelto, en el segundo y tercero el cordobés dejó avanzar a “Pokemón” y lo frenó con su jab seguido de ascendentes a la mandíbula y ganchos a las costillas, para luego impactar su largo cross diestro que se hacía sentir en el juninense.

Siempre anticipando, en el cuarto y quinto el de Coronel Moldes (de 34 años) castigó con derechas plenas a la mejilla y sien y sus uppercuts al mentón de un local que no encontraba respuestas. La definición se veía venir. Las derechas cruzadas del cordobés eran una pesadilla para “Pokemón”.

Con todo a favor, Balmaceda fue a definir y en el sexto lo taladró con numerosas izquierdas y sobre todo derechas cruzadas a las mejillas y sien con que envió al juninense a la lona, sin ningún tipo de respuestas, por lo que el árbitro Rodolfo Stella señaló el contundente desenlace.

De esta forma, Balmaceda, que pesó 89,700 kilos, retuvo por primera vez el cetro que conquistó el 5 de octubre al detener al cordobés Mariano Gudiño en el octavo round en Bell Ville, Córdoba.

Así, aumenta su marca a 19 victorias (13 por nocauts), 17 derrotas y 2 empates.

En tanto Farías, quien se debe replantear su futuro (no puede pelear con tanto kilaje, ya que dio en la báscula 89,850)., resignó la faja que conquistó el 25 de mayo último al destronar al santafesino José Ulrich en fallo dividido en la ciudad de Buenos Aires, y venía de ser noqueado el 31 de agosto por el puntano Marcos Aumada en el quinto en su Junín natal, por lo que desmejora a 30 triunfos (17 nocaúts) y 5 reveses (tres antes de lo pactado).

En el otro combate titular de la noche, en un duelo revancha, el ex múltiple campeón latino pesado bonaerense Gonzalo “Patón” Basile (104,250 kg. y 74-12-0-1 sd, 34 KOs) al boliviano Julio “Cachi” Cuellar Cabrera (123,950 kg. y 13-7, 12 KOs), por nocaut técnico en el tercer asalto, y así conquistó el título sudamericano pesado, que se encontraba vacante, y repitió lo ocurrido el 14 de diciembre de 2017 cuando el bonaerense se impuso por nocaut en el primer round en Villa Domínico, Buenos Aires.

En pelea de categoría crucero, el nacido en González Catán, Nicolás “Pupi” Argañaraz dominó al varelense Gustavo “El Volcán” Schmitty y venció por puntos en fallo unánime tras 6 rounds.

Además. el debutante de Morón, Emmanuel “Vampiro” Schramm noqueó al oriundo de Gregorio de Laferrere, Damián “Rayo” Ponce, en el cuarto asalto.