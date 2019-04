Victorias de Luque, Vargas, Rosa, García, Farías, Rocha y López, en el "Beto Mesa"

Un amplia y concurrida programación de boxeo aficionado se concretó en las instalaciones que en Polideportivo “Gilberto ´Beto´ Mesa” posee en avenidas Primera Junta y República, velada que fue organizada por el ex pugilista profesional y actual entrenador Jorge Alberto Carvallo, con la fiscalización de la Comisión Municipal de este deporte, que encabeza Oscar Farías.

En la contienda estelar del evento, el juninense Sebastián “Látigo” Luque (pesó 69,100 kilos) logró mantener con esfuerzo el título de la Asociación de Managers y Boxeadores Argentinos Profesionales y Amateurs (Ambapa) frente a Alberto “Tigre” Guzmán (72,300), aguerrido rival de la ciudad de Florentino Ameghino, ante quien el de nuestro medio expuso por primera vez el cinturón.

En buen choque de la divisional medianos, el de nuestra ciudad se pudo recuperar de un flojo comienzo (perdió el asalto inicial) y con lo justo terminó imponiéndose al ameghinense, de acuerdo a lo dictaminado por la terna de jurados.



Tras la contienda, Luque señaló:

"No me fue muy bien, como yo esperaba. Hacía muchísimo tiempo que no peleaba acá en Junín, estaba nervioso, hubo muchísima gente. No soy de pelear así, tenía la cabeza en otra cosa, pero bueno son cosas que pasan. Gracias a Dios pude remontar una pelea que ni yo esperaba, pero la pude sacar adelante. Gracias, Dios, por otra victoria y la primera defensa del cinturón de se queda en Junín y vamos por mucho más", completó el dirigido por Jorge Carvallo tras su ajustado triunfo.

Previamente, en el semifondo, se registró otro triunfo de un exponente local, ya que Braian “Cholo” Vargas (63,500 kilos) se quedó con el "Cinturón de las estrellas" de la divisional welter juniors al superar por puntos a David Varas (62,900), duro rival llegado desde la ciudad santafesina de Venado Tuerto.

En batalla de toma y daca y de alternativas cambiantes en los tres rounds, Vargas se quedó con la victoria y con el cinturón, sumando experiencia en su objetivo de pasar al terreno profesional en poco tiempo más, seguramente el año próximo.

Otro triunfo del team de boxeadores que entrena "Carvalllito" fue logrado por la "Locomotora" Antonela Rosa (58,400), quien fue superior a lo largo de los tres capítulos a su contendiente, la santafesina de Villa Cañás, Yamile Pereyra (59,300).

La local se recuperó de la derrota y pérdida del invicto recientes, con una buena faena sobre el cuadrilátero, ganándole sin discusiones a la santafesina y llevándose el reconocimiento del público asistente al gimnasio del "Beto Mesa".





Los complementos

Continuando con los triunfos de juninenses, en pleito entre boxeadores de la categoría pesados, el local Mariano “Martillo” López (98,000) derrotó al aguerrido Gabriel Mansilla (100 kilos), quien llegó desde la ciudad de 25 de Mayo y le planteó dura batalla al ganador.

También la máxima divisional de kilaje, el juninense Lucas “Terrible” García (98,700) derrotó a Braian Díaz (91,900), en contienda de interesantes alternativas.

Sumó en esta velada otro triunfo el representante del gimnasio "Oscar ´Ringo´ Bonavena", Juan Ignacio Farías, dirigido por su padre, Oscar Farías. Pesando 59,200, "Juani" superó tras tres intensos y parejos asaltos a Luciano Pueyo (58,000), de 25 de Mayo.

Previamente, el de nuestra ciudad, Sergio “Torito” Rocha (60,300 y nieto del recordado Humberto "Torito" Sardi), tuvo una buena presentación al superar por puntos al ameghinense Fernando "Polito" Caseda (63,700), experimentado valor que entrena a las órdenes de Mauricio "Polo" Caseda en el gimnasio de la ciudad de Florentino Ameghino.

Abriendo la velada, se registró el único empate de la programación, entre los aficionados de nuestro medio, Maximiliano “La Pantera” López (64,200) y Jesús Paiva (65,600), en atractivo pleito entre exponentes de la divisional welter.