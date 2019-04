Un “Titan” súper contento, por “la gran noche que viví”

Luego del gran triunfo logrado cuando se iniciaba la jornada de sábado en el ring montado en el Club Rivadavia de Junín, el pugilista local Nicolás De León fue entrevistado por Democracia, mientras era felicitado y saludado por muchos amigos, colegas del deporte de los puños y público en general, que se acercó el buen número a presenciar la velada en el gimnasio de la entidad albiceleste.

Inicialmente, el apodado “Titán” destacó:

Ya lo conocía al rival, hizo lo que pensábamos, porque Juan (Coggi), con respecto a la pelea anterior, esta vez me dijo: ´Te va a venir a buscar´, porque en la otra dominé claramente yo y le gané muy bien por puntos. Esta vez vino más al frente, pega duro, tiene mano pesada, pero yo también tengo lo mío, así que le di batalla, para quedarme con el triunfo.

En el primer round, trabajando con izquierda en punta, le marqué el ojo, le hice un pequeño corte y Coggi me pidió que trabaje ahí, cosa que hice en todo el segundo asalto. Un gancho de derecha que le apliqué lo complicó más y no salió en el tercero, por el profundo corte que tenía, al que creo le dieron cinco puntos”, comentó.

Volvería a pelear en mayo próximo

Tras manifestar, sobre el futuro, que “Posibilidades de volver a pelear tendría para el mes de mayo, para combatir con televisación de TyC Sports, posiblemente en la Federación Argentina, contra uno de los hermanos Daneff (hijos del “Pingo” Daneff, ex destacado profesional), así que veremos cómo se va dando todo”, De León expresó en relación a como se arregla para dejar Junín por varios días e ir a practicar al gimnasio del “Látigo Boxing”:

“Junto muchas horas extras a diario, para poder ir a entrenar con Coggi en Brandsen y cada vez que debo pelear, las cambio por días de entrenamiento. Mi patrón me da la posibilidad de poder seguir en esto del boxeo, así que lo voy llevando bien, con unos excelentes patrones que me dan la posibilidad de hacer lo que me gusta.

Le agradezco a ellos, como asimismo a mi mamá, mi abuela, mis tíos, mi novia, mi suegra, quien me dio una mano enorme para poder traer a la familia Coggi a su casa. También le doy las gracias a mis sponsors, que son Lácteos Torreta; YPF de Doro Alciatti, quien siempre me da nafta para poder ir a entrenar a Brandsen; a Suplementos Junín (que me da las vitaminas); a Ti Voglio Bene; a proveeduría Súper Toti y un gran agradecimiento a la UOCRA y a Eduardo Diotti, quienes me dieron una gran mano para esta velada”.

Finalmente, "Nico" se mostró “Muy contento por la manera que me alentó la gente, cómo me vinieron a saludar y a sacarse fotos conmigo una vez que terminó la pelea, así que súper agradecido a todos por la gran noche que viví”, completó el ascendente pugilista de nuestra ciudad, ya ranqueado entre los diez mejores del peso ligero por la Federación Argentina de Box.