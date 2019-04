Nicolás “Titán” de León se prueba ante Jonathan Sosa

El juninense, Nicolás “El Titán” de León tendrá la chance de continuar su proceso evolutivo, dentro del peso ligero, cuando dirima acciones ante el bonaerense Jonatahan “Jony “Sosa, a la distancia de 8 rounds, el próximo viernes 12 en las instalaciones del Club Atlético Rivadavia de Junín, Padre Ghío 126, desde las 21 horas.

El combate previsto para el viernes 5 de abril, debió ser reprogramado por razones de fuerza mayor, así como el rival del crédito local, por lesión de quien iba a ser, en principio, el contendor del “Titán”.

Para de León, de 23 años, que realizará su primera presentación de 2019, representa un reto más en su ascendente carrera, desde que cuenta con el manejo de “Látigo Boxing Promotions”. Llega al combate, luego de haber logrado cuatro triunfos en fila a lo largo de 2018.

Su récord rentado es de tres derrotas y ocho triunfos, uno antes de lo pactado y el anterior, fue un año muy fructífero para él, consolidando una ostensible mejoría en sus presentaciones sobre el cuadrilátero..

Lo hizo bajo la dirección técnica del experimentado ex triple campeón mundial, Juan Martín “Látigo” Coggi, cuya hija, Jesica Coggi, es la promotora de esta función boxística prevista en la entidad albiceleste del barrio Belgrano.

En la preparación física, De León es puesto a punto por el juninense Ariel Castillo y desde hace varios días, trabajan en la ciudad Brandsen (hasta el miércoles 10), donde Coggi tiene su gimnasio.

En cuanto a Sosa, de 28 años, efectuó 19 combates a lo largo de su carrera profesional (empató dos, perdió 10 y ganó 7, cuatro por nocáut), ya enfrentó a De León el año último -2018- en Monte (Buenos Aires), en el marco de un combate reñido que ganó el de Junín y que dejo abierta la chance para esta segundo episodio, constituyendo un reto más que interesante para ambos antagonistas.



Buen complemento entre aficionados

Además de Nicolás de León ante Sosa, “Látigo Boxing Promotions” armó una cartelera que se completará con combates amateurs que prometen mucha y buena acción sobre el cuadrilátero, en cada pleito.

El semifondo será animado por el juninense Mariano Salazar ante Fernando “El Salvaje” Bo, de Chacabuco, mientras que previamente, Juan Burgos, hijo del ex campeón argentino Miguel´Burgos Medina, dirimirá con Alexis Casidi, quien entrena a las órdenes de Luis “Cuty” Barrera, en esperado pleito entre locales.

Además, Agustín Burgos, hermano del anterior, va a confrontar con Jonathan Mechedze, en otro pleito entre dirigidos por “Manu” Burgos Medina y Luis Barrera.

Anteriormente, Braian Zapata (de Junín) se medirá con Mario “La Itaka” Fernández, de Chacabuco, mientras que Gustavo Maiolino, de Brandsen y dirigido por el “Látigo” Coggi, va a medirse con el local Jesús Paiva.

Abriendo la velada, otro pugilista de Brandsen, Julián Lezcano, peleará contra Ignacio Cuniberti, de Villa Cañás (Santa Fe).

Siguen a la venta las entradas para este festival de boxeo, a un valor de 150 las anticipadas, que costarán $ 200 el día del festival.

Se pueden solicitar en el gimnasio “Los Castillo”, calle Tedín 226, destacándose que los menores de diez años no abonarán entrada.