Pasado y futuro del pugilismo argentino

Mientras aún duelen las derrotas de Lucas Martín Matthysse, Omar Narváez y Miguel Barrionuevo y lastima inmensamente más la muerte de Yazmín Marzo (de Villa María, Córdoba), el boxeo argentino tuvo como alegrías en la temporada pasada las medallas de Victoria Saputo, Mirco Cuello y Brian Arregui, quienes se subieron al podio en los Juegos Olímpicos de la Juventud.

El 2018 fue otro año cargado de emociones para el boxeo argentino y cordobés. Pero hubo también sentimientos cruzados a nivel internacional, porque el mexicano Saúl "el Canelo" Álvarez y el kazajo Gennady Golovkin volvieron a enfrentarse y dejaron un espectáculo gigante y mucha polémica por tarjetas que favorecieron al mexicano.

Los mejores en el país

El mejor boxeador: Brian Castaño. El matancero sigue siendo el único campeón mundial en el boxeo masculino argentino. En marzo, noqueó como visitante en el 12º round a un frágil Cedric Vitu. No tuvo la continuidad deseada, aunque logró ganar sin sobresaltos.

La mejor pelea: Clavero-Araujo 1. Una de las dos batallas que vivieron el cordobés Javier Clavero (quien ahora entrena en Junín, a las órdenes de Luis “Cuty” Barrera) y el mendocino Elías Araujo fue la pelea del año en el boxeo argentino, confirmando aquello de que no hacen falta dos grandes peleadores para lograr un duelo emocionante.

"El Heredero" Clavero y "el Macho" Araujo se enfrentaron en un duelo durísimo, en el que ambos salieron maltrechos -el de Adelia María se fue al piso en el 1º round-, hasta que una decisión técnica le dio la victoria a Araujo.

El mejor KO: Rueda a Antín. El tandilense Matías Rueda (otro de la escudería “Arano Box”) estuvo a punto de perder por nocaut, pero gracias a su inmenso poder de definición liquidó al rionegrino César Antín.

Tras recibir una derecha a la sien seguida de un cruzado zurdo, "la Cobrita" se fue a la lona en el 2º, y logró sobrevivir. En el 3º round, acertó un cross de izquierda letal con el que noqueó de forma escalofriante a Antín, en el hotel Mónaco de Villa Carlos Paz.

La promesa: Agustín Gauto. El bonaerense de 21 años dejó en claro que tiene madera, y con un boxeo elegante ganó las siete peleas -seis, por nocaut- que realizó en 2018.

Tras militar -y alcanzar el título sudamericano- en la categoría mosca, "el Avión" cerró el año conquistando el título latino OMB de la división minimosca, en su debut internacional: llevó toda su jerarquía a Panamá, donde noqueó en la vuelta inicial al colombiano José Jiménez.

El de mejor presente: Jeremías Ponce. Con 22 años, el pupilo de Alberto Zacarías le ganó la pulseada a Gustavo Lemos por el nivel de oposición. Ponce cerró un 2018 con ocho triunfos, uno en el extranjero, y variando de categoría: en superligero y wélter. Sus victorias ante el italiano Francsco Lomasto -KOT9º, en Nápoles- y el rionegrino Miguel Antín (KOT1º) confirman que, si trabaja en el gimnasio y se deja guiar por un manager de peso el campeón nacional wélter jr. puede alcanzar grandes cosas.



A nivel internacional

El mejor boxeador: Oleksandr Usyk (16-0, 12 KO). El ucraniano de 32 años, campeón olímpico en Londres 2012, tuvo un año brillante. No sólo se adueñó del certamen World Boxing Super Series (WBSS) y se quedó con todos los títulos de la categoría crucero, sino que ganó las tres peleas que realizó en 2018, ante excampeones mundiales, en condición de visitante: superó en fallo mayoritario al letón Mairis Bredisi, en Riga; en amplia decisión unánime al ruso Murat Gassiev, en Moscú; y por nocaut en el 8º asalto al inglés Tony Bellew, en Manchester.

La mejor pelea: Fury-Wilder. El estadounidense Deontay Wilder y el inglés Tyson Fury protagonizaron una batalla que, el 1 de diciembre, tuvo todos los condimentos de las granes peleas entre pesos pesados. Entre la ferocidad de la pegada del norteamericano y la calidad técnica de Fury, el choque regaló pasajes electrizantes, con dos caídas incluidas: el británico se fue al piso en los rounds 9º y 12º. Al cabo de 12 vueltas, los jueces marcaron un empate en fallo dividido que le permitió a Wilder retener su título del CMB, y que levantó polémica y despertó el interés por una revancha.

El mejor KO: Inoue a Payano. El japonés Naoya Inoue, campeón mundial en tres divisiones diferentes -minimosca, supermosca y gallo-, aplastó al dominicano Juan Carlos Payano, a quien, con un soberbio recto de derecha, noqueó en el 1º round para, el 10 de octubre, retener en Yokohama su título gallo AMB.

La promesa: Teófimo López (12-0, 10 KO). El estadounidense de sangre hondureña (tierra a la que representó en los Juegos Olímpicos de Río 2016), comenzó el año peleando a 8 rounds y lo cerró combatiendo a 10 asaltos. Ganó las cuatro veces que se subió al ring, tres de ellas antes del límite: superó en las tarjetas al mexicano Juan Pablo Sánchez, y noqueó a los brasileños Vitor Jones (KO1º) y William Silva (KOT6º), y al estadounidense Mason Menard (KO1º). A los 21 años, demostró que sus manos duelen de verdad y que tiene recursos de sobra. En 2019, debería llegarle la oportunidad de demostrar de qué es capaz.

El de mejor presente: Terence Crawford. El estadounidense noqueó al australiano Jeff Horn y al mexicano José Benavidez Jr., en el 9º y el 12º round, respectivamente. A los 31, el campeón mundial wélter OMB muestra un brillo y una versatilidad en su boxeo propios de los verdaderos talentosos. Hace fácil lo difícil, y resuelve con notable lucidez. Un duelo con Errol Spence Jr. reuniría a dos cracks de la categoría.