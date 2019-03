Interesante velada de boxeo amateur se realiza esta noche en el Club Rivadavia

Una velada de boxeo amateur habrá de realizarse esta noche desde las 21.45 en la sede del Club Atlético Rivadavia de Junín, organizada por el ex pugilista profesional y actual entrenador, Norberto "Canilla" García, a cargo del gimnasio "Luis Ángel Firpo" y bajo el slogan "Sí a la vida, No a la droga".

En la batalla de fondo se va a presentar una de las revelaciones de la última temporada, el local Ariel "Jaguar" Verggini, quien entrena a las órdenes del citado García, y va a enfrentar al experimentado Sergio "Torito" Rocha.

En la otra pelea coestelar del programa a desarrollarse en las instalaciones de la institución sita en Padre Ghío y Presidente Quintana del barrio Belgrano, Juan Ignacio "Juani" Farías, del gimnasio "Oscar Natalio ´Ringo´ Bonavena", cruzará guantes con "Monono" Morales, en pleito entre locales.

También subirán al cuadrilátero Hernán Ciliano vs. Ulises "Huesito" Boledi, en otro esperado pleito entre locales, mientras que otros pugilistas que estarán sobre el cuadrilátero serán Maximiliano "Zurdo" Rojas;Julián Boccardo; Diego Hernández; Braian Jara; Alexis Casidis; y los hermanos Juan y Agustín Medina, a quienes prepara el ex campeón argentino, su padre Miguel Antonio "Manu" Burgos Medina. Debe destacarse que todos los protagonistas del evento practican en los gimnasios "Arano Box"; "Cobra Box"; "Luis Ángel Firpo" y "Oscar ´Ringo´ Bonavena" de nuestra ciudad, a las órdenes de Luis "Cuty" Barrera, José Guevara, Oscar Farías y Norberto "Canilla" García.