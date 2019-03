El viernes realizarán en el salón del Club Mariano Moreno la velada "Pioneros XXI"

Se va a desarrollar una amplia velada de kick boxing en Junín, este viernes 15 a partir de las 21.30 hs en las instalaciones del Club Atlético Mariano Moreno, en el salón que tiene su ingreso en la esquina de Chile y Winter.

En esta oportunidad habrá cinco títulos en juego de la Liga del Noroeste de Buenos Aires y el evento será rankeable para las eliminatorias del Mundial Amateur a disputarse en Egipto en 2020.

Varias peleas programadas

Las peleas principales y donde habrá un cinturón en juego son: Martín Squadrito (Junín) vs. Nicolás Páez (Rojas), Fernando Suárez (Junín) vs. Aquino (de Campana), Giulano Bolandi (Córdoba) vs. Jonathan Ibáñez (Pehuajó), Pablo Maldonado (Córdoba) ante Agustín Bogao (Campana) y Lautaro Acuña (de Junín) frente a Lautaro Melis.

Habrá además varios combates que serán en modalidades amateurs y semi profesionales.

El evento estará fiscalizado por World Kick Boxing Federation (WKF) y es organizado por la Liga del Noroeste de Buenos Aires. La entrada se puede adquirir en puerta, a un valor de $ 150, destacándose que además se contará en el salón del CAMM con servicio de cantina.