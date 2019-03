El viernes, velada de boxeo amateur en el Club Rivadavia

Una velada de boxeo amateur habrá de realizarse el venidero viernes 15 de marzo en la sede del Club Atlético Rivadavia de Junín, organizada por el ex pugilista profesional y actual entrenador, Norberto “Canilla” García, a cargo del gimnasio “Luis Ángel Firpo” y bajo el slogan “Sí a la vida, No a la droga”.

En la batalla de fondo se va a presentar una de las revelaciones de la última temporada, el local Ariel “Jaguar” Verggini, quien entrena a las órdenes del citado García, y va a enfrentar al experimentado Sergio “Torito” Rocha.

En la otra pelea coestelar del programa a desarrollarse en las instalaciones de la institución sita en Padre Ghío y Presidente Quintana del barrio Belgrano, Juan Ignacio “Juani” Farías, del gimnasio “Oscar Natalio ´Ringo´ Bonavena”, cruzará guantes con Cristian “Monono” Morales, en pleito entre locales.

También subirán al cuadrilátero Maximiliano “Zurdo” Rojas, a enfrentarse con Hernán Ciliano; Julián Boccardo frente a Diego Hernández; Alexis Casidis ante Agustín Burgos (los tres citados en primer lugar en esas peleas, son adiestrados por Luis “Cuty” Barrera, con la colaboración de Juan Manuel Bonanni); y Juan Burgos ante Braian Zapata, destacándose que los hermanos Burgos entrenan a las órdenes de su papá, el ex campeón argentino profesional, Miguel Antonio “Manu” Burgos Medina.

Habrá además una exhibición, entre Leonel Lucero y “Beto” Medina, en una velada que será sin dudas atractiva y que contará con la participación de púgiles aficionados que practican en los gimnasios “Arano Box”; “Cobra Box”; “Luis Ángel Firpo” y “Oscar ´Ringo´ Bonavena” de nuestra ciudad, a las ordenes del citado Barrera, de José Luis Guevara, Oscar Farías y del propio Norberto “Canilla” García.

Andrés Sosa pelea en abril

El invicto boxeador juninense, Andrés “Maquinita” Sosa será parte de la velada profesional a realizarse el viernes 13 de abril en Villa del Totoral, provincia Córdoba, ante un rival a designar.

El imbatido local, que ganó las siete batallas rentadas que ha disputado, entrena en el gimnasio de calle Paso, a las órdenes de su técnico, Luis “Cuty” Barrera, para tratar de lograr e suelo serrano su octavo éxito en el terreno pago, en una de las contiendas centrales de la velada.

Además, el promotor Mario Arano confirmó la próxima velada de boxeo que organizará la empresa que regentea, con televisación de Direc´Tv Sports.

La cartelera se realizará el 23 de marzo venidero y tendrá como escenario el estadio cubierto del Club Central Argentino de Río Cuarto, Córdoba.

Una de las peleas estelares la protagonizarán el local Adrián Sasso frente al invicto tandilense Nelson Devesa, estando en juego el título Sudamericano de la categoría superwelter.

El anuncio se realizó tras la reunión mantenida entre Arano; el subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Río Cuarto, Martín Herrera; el boxeador Sasso y su entrenador y padre, Marcelo Sasso. También estará peleando, en el combate de semifondo y ante un rival a confirmarse, el cordobés radicado en Junín, Javier José “El heredero” Clavero, quien viene entrenando a las órdenes del pintense Luis “Cuty” Barrera.

En próximas horas se conocerán detalles del resto de la programación, al igual de la que va a concretarse el mes próximo en Villa del Totoral.