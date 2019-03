Pablo Migliore hará su debut como boxeador profesional

A los 37 años, Pablo Migliore ha decidido reconvertirse como deportista. Ya alejado del mundo del fútbol profesional, este fin de semana comenzará su carrera como boxeador rentado, en una pelea que se realizará en la Sociedad de Fomento "Villa Don Bosco".

El ex arquero, que obtuvo su licencia para pelear a través de la WPC (World Pugilism Commission), se presentará ante Diego Merlo, quien tiene un récord de 15 victorias (14 nocauts) y siete derrotas.

"Me lo tomo muy en serio. Hace seis meses que estoy entrenando", dijo Migliore hace algunos días.

Además, se mostró confiado en sus aptitudes para el boxeo. "Lo que yo estoy haciendo está bien", aseguró, y además, se ilusionó con que este combate pueda ser el puntapié inicial para una fructífera carrera en el pugilismo.

En ese sentido, deseó que la dirigencia de la Federación Argentina de Boxeo (FAB) le dé el aval para algún día poder competir por un título.

"Este es un deporte de contacto fuerte, tenés que tener carácter y mucha disciplina. Mucha más que en el fútbol, porque acá depende de vos. En el fútbol tal vez se despierta uno, hace el gol y zafaste una semanita…", señaló "El loco" a modo de comparación con el que deporte en el que supo destacarse y del cual se retiró en el 2018 tras vestir la camiseta de Barracas Central en la Primera "B" Metropolitana.

En sus redes sociales, el ex jugador muestra sus entrenamientos y cómo se prepara para el gran combate del sábado 9 por la noche. Sabe que su alto perfil y el hecho de ser una personalidad conocida, lo hacen un rival especial para cualquier boxeador. "Me van a querer ganar todos", sostuvo.

Pablo Migliore comenzó su carrera como futbolista en el año 2002 en Germinal de Rawson. Luego tuvo pasos por clubes como Huracán, Boca Juniors, Racing, San Lorenzo y Argentinos Juniors. En el exterior, jugó en el Dinamo Zagreb de Croacia y en Peñarol de Uruguay.

En su regreso al país, se desempeñó en el ascenso, en equipos como Almirante Brown, Atlético Paraná y Barracas Central, donde puso fin a su carrera.

En el año 2013 pasó 45 días en prisión, en una causa por "homicidio", en la que fue acusado de encubrir al barra brava de Boca Juniors, Maximiliano Mazzaro, quedando luego de un mes y medio en libertad.