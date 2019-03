Brian Castaño retuvo la corona superwelter AMB al empatar con el cubano Erislandy Lara

El invicto argentino Brian Castaño retuvo su título de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) división superwelter, al empatar ante el exigente cubano Erislandy Lara en un combate realizado en el distrito de Brooklyn, de la ciudad de Nueva York.

La pelea, a 12 rounds, se realizó en el Brooklyn Center (estadio en el que juega Brooklyn Nets sus partidos de local en la NBA) y las tarjetas de los jurados fueron: 115-113, 113-115 y 114-114.

"Me robaron la pelea, me vi ganador. Si él quiere revancha, se la doy. Lo esperé un año, no hay problema en esperarlo nuevamente", aseguró Castaño, de 29 años y oriundo de la ciudad bonaerense de Isidro Casanova.

"Fue un empate mentiroso, pero el cinturón vuelve a casa y de estas peleas se aprende mucho. Sé que tendría que haber sacado más manos, pero sigo siendo el campeón", agregó.

La pelea en efecto fue pareja, por momentos un acertijo para el argentino, quien a su favor conectó los mejores golpes y mantuvo una actitud de ataque de principio a fin.

El argentino ganó el título interino de la categoría en noviembre de 2016, cuando derrotó por nocaut al puertorriqueño Emmanuel de Jesús; y luego consumó dos defensas exitosas, al doblegar a los franceses Michel Soro (Evian les Bains, julio 2017) y Cedric Vitu (Boulogne, marzo 2018).

Castaño llevó ahora su registro de combates a 15 victorias (11 por la vía rápida) y este empate con Lara (25 triunfos; 3 derrotas; 3 empates; 14kos), quien alcanzó notoriedad en los Juegos Panamericanos Río de Janeiro 2007, cuando todavía era amateur y junto con su compatriota Guillermo Rigondeaux (peso gallo) desertaron de la delegación caribeña sin siquiera subir al ring.