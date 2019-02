Logró otra victoria Leonardo Gardella, púgil de Chivilcoy

Un nuevo triunfo, el tercero como pugilista profesional, cosechó el boxeador de la vecina ciudad de Chivilcoy, Leonardo "Patito" Gardella, quien combatió en algunas ocasiones como aficionado en Junín.

Luego de cuatro intensos asaltos en el cuadrilátero montado en el Sportivo Fútbol Club de Álvarez (Santa Fe), el joven Gardella -de 19 años- derrotó por puntos al debutante Cristian Nahuel Méndez (52,700), de 23 años y oriundo de General San Martín (Buenos Aires).

"El Patito" Gardella, quien pesó 52,550, fue declarado ganador en fallo unánime, quedando así una foja rentada de tres triunfos en otras tantas presentaciones, una de ellas por nocaut.

“Perrito” vittori se coronó campeón latino plata cmb

El boxeador de Concordia, Gustavo “Perrito” Vittori se consagró campeón Latino Plata CMB, al derrotar en fallo unánime a Walter Castillo, en la pelea de fondo de la misma velada realizada en la localidad de Álvarez, Santa Fe.

Gustavo Vittori lució en gran forma en su pelea, y fue netamente superior a un Castillo que no pudo contra la técnica y las buenas manos que conectó el concordiense. Incluso, Castillo siempre usó peligrosamente la cabeza y tanto fue así que le restaron un punto por esas acciones. Y la muestra de ello lo dieron los cortes que tenía en la ceja izquierda y en la parte de arriba de la frente, producto de los encontronazos con Vittori, quien por suerte asimiló dichos golpes.

En las tarjetas, Vittori ganó todos los rounds y más el punto de descuento se terminó imponiendo 100 a 89, y no quedaron dudas de que el cinturón vacante ya tenía dueño.

Al “Perrito” se lo vio de dientes apretados, concentrado, sabedor de que esta era una gran oportunidad para volver al “candelero” nacional. Y bien dice el dicho “no hay mal que por bien no venga”, porque se había suspendido la tan promocionada pelea con “La Furia” Ramírez y casi al unísono le salió esta posibilidad de pelear por este título vacante, que lo corona una vez más como un gran campeón, porque así tomó la pelea y así peleó.

Seguramente, ahora se abrirán otros horizontes en la carrera de este joven púgil de nuestra ciudad, quien está radicado en Colón, Entre Ríos, y allí entrena a diario, aunque es obvio que cuando llega el tiempo de los agradecimientos, todos son para su Concordia natal, para su familia, amigos, familiares y sponsors que lo apoyan en su carrera deportiva. Y eso es lo que se ve en una de las imágenes, cuando la cámara televisiva lo tuvo en primer plano tras su triunfo.

Y en combate de semifondo, que se celebró antes que el de Vittori, otro joven entrerriano de gran proyección, Jorge “El Picante” Bermúdez, le ganó por puntos a Agustín Quintana en una pelea sumamente pareja.

Quedó claro que Bermúdez buscó la pelea en todo momento, trató de llevarse por delante su rival y hasta lo conmovió con algunos cruces realmente buenos. Quintana también pudo conectar algunos buenos golpes.

Dos jurados lo vieron ganador a Bermúdez y el restante sí favoreció a su rival, tras una pelea muy pareja, difícil de fallar, pero donde Bermúdez demostró su guapeza, también que sus golpes se sienten y por su juventud tiene mucho para aprender y para dar todavía.

En definitiva, terminó siendo un envión más que importante para el joven de nuestra ciudad, y todo triunfo, además con la tv de por medio, abre puertas y tendrá buenos desafíos de aquí en más.