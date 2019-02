Dos jueces vieron ganar insólitamente a Matías Rueda ante Emiliano Domínguez

El Palacio de los Deportes de Villa Mercedes, San Luis, se vistió de boxeo una vez más, con un buen marco de público que fue testigo de una gran velada.

En esperada pelea a diez rounds, chocaron dos buenos pugilistas,apodados “Cobrita” y el ganador, en fallo por demás de polémico, fue el tandilense Matías Rueda (60,900 kilos), al vencer por puntos en fallo dividido a Emiliano Domínguez (61,200). Rueda, quien quedó con un récord de una derrota y 32 triunfos,( 28 antes del límite), reconoció tras bajar del ring que no ganó la pelea y que se vio beneficiado por el fallo de dos de los jurados.

El bonaerense y Domínguez (quedó con cuatro reveses y 22 triunfos, 8 por nocáut) hicieron una pelea pareja, muy cerrada, que al fin terminó con un fallo dividido que favoreció al de Tandil, ante el abucheo del público.

Era de esperar una pelea cerrada en el choque entre un duro pegador como Rueda y un boxeador ordenado, de buena técnica y pegada justa como Domínguez, el de Teodelina que dirige Luis Dionisio “Cuty” Barrera.

Hubo una alternativa que tuvo incidencia directa en el trámite del combate. En el cuarto round Rueda disparó una derecha que dio en la cabeza de Domínguez que lesionó ese puño, y no le permitió utilizarlo con toda su potencia en el resto del pleito.

El orden boxístico de Domínguez fue complicando a Rueda que no pudo activar toda su dinamita y llegó al final con la lesión, su rostro afectado y algunas dudas. El combate fue muy parejo y no habría que descartar una revancha.

Era de esperar que el fallo fuera cerrado y finalmente la sumatoria de tarjetas benefició a Rueda en fallo no unánime. Un jurado lo vio ganar 97,5 a 95,5 y otro por 97 a 93, mientras que el más claro a la hora de fallar le dio el triunfo a “La cobrita” Domínguez por 97,5 a 95.

El que no tuvo una buena noche, aunque venía realizando una buena pelea, en la que sucumbió en el sexto y último asalto, fue el juninense Néstor “El turco Abdalah” Pomponio.

Cuando parecía que la contienda se iba a definir en las tarjetas, el local Ramiro “Zurdo” Martínez (63,500 kilos) mandó a la lona al de nuestra ciudad, sumando su quinto triunfo (tres por fuera de combate) y una derrota, en tanto que Pomponio (pesó 63,600), quedó con una victoria y tres derrotas, la primera antes del límite.

Otro éxito paran el “Turbo” Bea

Ante su público, encaró la defensa del título sudamericano súper pluma el puntano Fabricio “el Turbo” Bea (58,900), ganando por abandono antes de iniciarse el sexto asalto ante el experimentado venezolano Alfonso Pérez (58,500).

Los aficionados locales festejaron el triunfo de Bea (un empate y 12 triunfos, todos antes de lo pactado) sobre el de Venezuela, quien quedó con un palmarés rentado de 12 reveses y 14 éxitos, solo uno antes del límite.

El anfitrión salió a buscar la definición desde el inicio, trabajando mucho y duro a la zona alta de su rival que con buena técnica y mucho oficio lo neutralizó por momentos. Aunque la dureza de los envíos de Bea lo terminaron afectando.

El ataque del “Turbo” le hizo cuesta arriba el tránsito del combate al caraqueño que no salió a combatir en el sexto round. Alegría de la gente, nuevo triunfo y por la vía rápida de Bea, que comienza a transitar por un año en el que comenzarán a endurecerse sus exámenes en el camino a una proyección internacional con la que sueña él, su equipo, su gente y la promotora “Arano Box” que lo maneja profesionalmente.

Los demás resultados de las peleas realizadas anteanoche/madrugada del domingo en Villa Mercedes, fueron éstos:

Maximiliano Segura (62,700, invicto con 5 triunfos, cuatro por fuera de combate), noqueó en el segundo asalto a Félix Orosco (62,800, un empate, tres derrotas y dos triunfos, uno antes de lo pactado).

Esteban Stodulski (59,100 kilos, con tres empates. 9 derrotas y ocho triunfos, uno por nocáut), superó por puntos en fallo unánime y tras seis rounds a Maximiliano Alegre (58,800, con cuatro caídas y cuatro victorias, una por nocáut).

Abriendo la velada, ganó por nocáut en el primer asalto en su debut Gastón Cabaña (59 kilos), ante Brian Martínez (58,300), quien así quedó con un triunfo y una derrota profesional.