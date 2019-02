Tenso cruce entre "El Patón" Basile y Alejandra "Locomotora" Oliveras

El boxeador profesional Gonzalo Omar "El Patón" Basile realizó polémicas declaraciones en "Crónicas de Lirio", por Crónica HD, sobre las mujeres que se suben al ring y despertó el enojo de su colega, la verborrágica jujeña, múltiple campeona mundial, Alejandra "Locomotora" Oliveras.

Hernán Lirio le consultó al boxeador qué opinaba de la primera pelea que se va a realizar entre mujeres y a doce rounds y su respuesta fue terrible.

"Comparto que las mujeres entrenen el deporte pero no que practiquen boxeo. No estoy a favor del boxeo femenino. Creo que la mujer está para otra cosa. No para subirse a un ring y agarrarse a piñas", disparó Basile y detalló: "Mi mujer entrena pero no me gusta que esté con los guantes a las piñas. Me gusta más femenina, más coqueta".

Sin dudarlo, la "Locomotora" Oliveras tomó el guante y le contestó: "La mujer puede hacer lo mismo que el hombre. Absolutamente en todo. Lo que dice es machista".

Y "El Patón" la desafió: "El hombre tiene más fuerza y resistencia. Yo te doy una pala y un pico y hacé un pozo al lado mío". Y Oliveras retrucó: "Dame una pala y te aseguro que te cansás vos y yo sigo paleando".

"Los machistas dicen que la mujer es el sexo débil. Yo gané 5 títulos mundiales, 4 por nocaut. Ahora voy por el sexto y voy a pelear 12 rounds de 3 minutos igual que los hombres. Es la pelea de la igualdad. Todas las mujeres del mundo y los hombres que no son machistas nos tienen que apoyar", reflexionó la boxeadora.

"Yo no soy machista, soy realista", contestó él y la "Locomotora" se indignó: "Si tuvieras mi peso, yo te cago a trompadas".

"Ahora me estás agrediendo vos, esto es ser feminista, me faltás el respeto y me estás haciendo calentar", disparó Basile. "Vos le estás poniendo límites a una persona", acusó la boxeadora.

Finalmente, Hernán Lirio logró calmar las aguas y consiguió que los deportistas se dieran un abrazo de reconciliación ante las cámaras.