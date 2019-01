Omar Narváez se definió en AM 1300 como una persona que siempre está en actividad y contó que “nunca se fueron las ganas de pelear” porque no puede dejar el deporte. “Estoy preparándome, muy posiblemente en marzo estaré haciendo una presentación, así que pronto voy a poder decir la fecha y el rival”, detalló.

“Lo que me pasó ante Zolani Teté lo tomo como que me metí ante una categoría que me dio la posibilidad de estar entre los mejor rankeados, me dieron la posibilidad de pelear una eliminatoria que nos alió bien y de repente me salió esa pelea con él. Lo que pasó es que me arriesgué porque el campeón era otro. No pude hacer nada”, recordó.

Narváez, que posee el récord de haber sido el argentino con más defensas de un título mundial, dos más que las que tenía el legendario Carlos Monzón, dijo en ‘La Sal del Boxeo’ que las críticas de las redes sociales, en referencia a lo ocurrido con TNT Maidana, “son las reglas del juego” y que “uno tiene que contar y respirar porque si no, no se anima a nada”.

“Tomo el riesgo, con mis 43 años, de seguir intentando, no le hago mal a nadie, no molesto a nadie y no le robo a nadie. Subo al ring para ganarme el pan, el éxito. En la actualidad hay muchos valores en el boxeo, hay que trabajarlos. Son rachas, hoy en día tenemos un solo campeón del mundo y en otro momento habrá más”, agregó.

“El mensaje y el ejemplo que siempre di a los jóvenes es que siempre sigan luchando por sus sueños. Críticas siempre vamos a tener, así que traten de hacer el bien y lo que mejor crean que les sale sanamente”, cerró.