Ezequiel Matthysse noqueó y sueña con el profesionalismo

Se realizó el esperado “Festival de Box” en Camarones, en el Gimnasio Municipal de esa localidad sureña del Departamento Florentino Ameghino, Provincia del Chubut y ubicada sobre la costa atlántica

Estuvieron presentes boxeadores como Valentín Figueroa, de Trelew, y Oscar Aravales, oriundo y representante de Camarones, quien tuvo su debut frente al público local. En tanto que, en la pelea de semifondo, el trelewense Ezequiel Labat superó a Adolfo Cuello.

En la pelea estelar de la noche, Ezequiel “El Niño Terrible” Matthysse venció por nocaut en el segundo asalto a Nahuel Romero.

Matthysse, hijo de Walter y sobrino de Soledad y Lucas "La Máquina" Matthysse (ex campeón mundial y quien vivió durante más de una decada en Junín), manifestó por redes sociales: “recién peleé y gané por KO en el segundo round a un muy buen rival Campeón Nacional, Campeón A.M.B.A.P.A y con experiencia internacional en México también. Muy contento por lograr este desafío", expresó el amateur próximo a incursionar en el terreno rentado.

"Finalmente, gracias a Dios que siempre me da las fuerzas para no parar y seguir y dar lo mejor día a día, que me protege a mí y a mi familia, gracias a toda mi familia mi papá y mi mamá que me dan todo el apoyo del mundo en esto, a mis entrenadores, a mi tío Mario(Narváez) y a ‘Fede’ y todo mi equipo y a todos los que siempre me apoyan. Ya queda muy poco para pasar al profesionalismo”, dijo “El Niño Terrible” Ezequiel Matthysse.