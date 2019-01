Luchadores que además están cursando carreras universitarias

Llegar a convertirse en luchador profesional de MMA es un sueño al que muchos jóvenes aspiran. Algunos lo hacen después de dedicar muchas horas en el gimnasio, mucho tiempo y mucho esfuerzo en tornear su cuerpo y amoldarlo a los exigentes cortes de peso.

Pero muchos otros además de ganar masa muscular, no se olvidan de ganar masa cerebral. Ya nos lo decía Juan Espino “El Trota”, uno de los mejores luchadores de MMA de nuestro país: “Pero tienen que tener una cosa clara, hay que estudiar. Lo primero es tu futuro. No es oro todo lo que reluce. Hay muchos peleadores profesionales en UFC, deportistas olímpicos que tienen que trabajar de seguridad en discotecas (…)”.

Además de eso, hay que tener en cuenta que el deporte no te permite vivir de él toda la vida. Los huesos se resienten con los años, la flexibilidad no es la misma y vives en un constante riesgo de lesión que hace que necesites un Plan B para una posible retirada. Estos luchadores lo sabían y es por eso que además de pelear en la jaula, han demostrado que cumplen eso de "Mens sana in corpore sano" y son:

Shane Carwin: Este luchador asistió al Colorado School of Mines y al Western State College gracias a la dedicación de su madre, que insistía en que tuviese una formación universitaria. Y vaya si dio resultado. Shane Carwin es licenciado en ingeniería mecánica y licenciado en tecnología ambiental. Sí, tiene dos carreras universitarias.

Rosi Sexton: "The Surgeon" alcanzó un gran récord de 13-5 pero lo más increíble es lo que ha conseguido fuera de la jaula. La luchadora tiene un doctorado en ciencias de la computación de la Universidad de Manchester. También es licenciada en matemáticas de la prestigiosa Universidad de Cambridge, licenciada en osteopatía, y posee una maestría en lógica matemática.

Seth Kleinbeck: decidió convertirse en doctor y empezó a estudiar medicina en la Universidad de Arkansas. Fue en su último año de estudios cuando empezó a entrenar Brazilian Jiu-Jitsu.

Nick Denis: Campeón de peso gallo del KOTC y en su debut en UFC, recibió el galardón al Nocaut de la Noche. Denis empezó a usar su formación académica después de su primera derrota y, finalmente, Nick obtuvo la licenciatura en bioquímica de la Universidad de Ottawa.

Jinh Yu Frey: Esta luchadora de Invicta se graduó en tres años con un diploma de logro distinguido en el 2% más alto de su clase. Luego obtuvo Matrícula de Honor en Medicina Nuclear y, más tarde, se licenció en Ciencias Radiológicas. Obtuvo su doctorado en agosto de 2015.