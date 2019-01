Sequeira venció a Galovar tras gran batalla, en Mar del Plata

El campeón argentino mediopesado, el bonaerense Walter “El Yacaré” Sequeira, se impuso sobre el tucumano Facundo “Paco” Galovar, por puntos, en fallo mayoritario, tras diez asaltos, y así reconquistó el título latino mediopesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que se encontraba vacante, en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina, en una nueva producción de Argentina Boxing Promotions, de Mario Margossian.

En una verdadera batalla entre dos potentes golpeadores, Sequeira, ex campeón latino mediopesado CMB y que lleva dos defensas de su cetro nacional de la división, debió esmerarse para superar a Galovar, actual Nº 5 del ranking argentino supermediano, que lo complicó y mucho.

Con ambos buscando en todo momento, la mayor potencia y profundidad de los envíos del tucumano obligaron al bonaerense por momentos a plantarse de contragolpe, con sus desplazamientos laterales. Con mejor estado físico, “El Yacaré” apeló a su movilidad para filtrar sus impactos frente a la fiereza y explosión de un “Paco” que llegaba con plenitud. Así, ambos se cruzaron en feroces intercambios que dejaban a cada uno trastabillando, e hicieron vibrar a los asistentes hasta la campana definitiva, que desató el estruendoso reconocimiento de todo el público que colmó el escenario.

Las tarjetas de los jueces expresaron paridad exhibida, al decretar: Jorge Gorini empate 95 a 95, mientras que Javier Geido dictaminó 96 a 94, y Guillermo Armani puntuó 96 a 94, ambas a favor de Sequeira.

Luego de un arranque disputado, con ambos buscando desde la media distancia, Galovar impactó su derecha boleada a la sien y cruzada a la mejilla. Algo más veloz, Sequeira respondió en el segundo con sus ganchos zurdos a las costillas y su cross al mentón.

Visiblemente más pesado, el tucumano tomó la iniciativa y soltó sus boleados y cruzados pero cuando fallaba el bonaerense respondía con sus cruzados de contragolpe. Pero en el cuarto las acciones se caldearon aún más. A pesar de su cansancio, “Paco” fue decidido y con profundas izquierdas y derechas cruzadas lo hizo trastabillar, aunque de contragolpe “El Yacaré” lo encontró con sus cross de ambos puños y lo hizo tambalear.

A partir de allí, ambos se cruzaron en intensos intercambios a fondo, con sus guardias bajas y los impactos llegando con plenitud por lado, haciendo vibrar a los asistentes.

Luego de que en el quinto el monarca nacional prevaleciera con mayor movilidad, en el sexto la potencia del nacido en Yerba Buena hace 25 años reapareció con sus cruzados y boleados a la zona alta. En el séptimo el mercedino de 31 años punteó saliendo con desplazamientos laterales, pero en el octavo con tres resonantes derechas cruzadas a la mandíbula el tucumano volvió a hacerlo tambalear.

Tras un noveno en el que llevó las riendas con sus mejores desplazamientos para encontrar ángulos y filtrar impactos desde afuera, salieron con todo al décimo. Galovar llegó pleno con dos derechas cruzadas al mentón, y Sequeira respondió con su cross zurdo firme a la mejilla. Sin darse tregua, soltaron todo lo que tenían hasta la campana definitiva, que desató el estruendoso festejo de todo el público que colmó el escenario.

Sequeira (pesó 79,300 kilos), aumentó su marca profesional a 22 victorias (15 por nocaut) y 5 derrotas, en tanto que Galovar, quien registró en la balanza 79,350, desmejoró su récord a 10 triunfos (7 por fuera de combate), 5 reveses y un empate.



Sobre el ring hubo buenos complementos

En un interesante combate de semifondo, desarrollado en categoría pluma, el invicto bonaerense Federico “El Zurdo” Pedraza (57,150 kilos, récord de un empate y 9 triunfos, uno por nocaut), dominó al ex campeón sudamericano y latino platense Sergio “El Enigmático” Estrela (57,150 y 20-16-3, 11 KOs), por puntos, en un amplio fallo unánime, tras seis asaltos, luego de enviarlo al suelo en el primero. Las tarjetas de los jueces fueron: Jorge Gorini 60 a 54, Javier Geido 60 a 54 ½, y Guillermo Armani 60 a 54.

Luego de un inicio de estudio, Pedraza, actual Nº 7 del ranking argentino pluma, aprovechó la guardia abierta de su rival para conectar una izquierda cruzada al plexo con que lo envió a la lona. Con su oficio, Estrela, ex monarca sudamericano y latino CMB supergallo, enredó en la corta distancia, pero el nacido en San Martín hace 22 años impactó sus ganchos a las costillas, cruzados al mentón y boleados plenos a la sien, con que lo hizo tambalear en varias ocasiones.

Con el paso de los minutos, “El Zurdo” fue creciendo y en el sexto descargó cinco izquierdas cruzadas a la mejilla con que lo hizo trastabillar, para llevarse una merecida y lucida victoria.

En intensa pelea complementaria, llevado a cabo en categoría superwelter, en duelo de bonaerenses, el ascendente marplatense Lucas “El Tornado” Bastida (69,850 kilos y 7-1, con 4 nocauts), actual Nº 10 del ranking argentino superwelter, dio cuenta del experimentado platense Luis Vera (69,650 kilos y 10-14-2, 1 KO), por nocaut en el quinto round, luego de revertir un complicado trámite y combinar con fiereza sus ganchos al cuerpo con sus cruzados a la mandíbula, con que lo envió a la lona, y el árbitro Andrés Chávez decretó el apresurado final.

Finalmente, en división superpluma, en otro choque de bonaerenses, el oriundo de Florida, Rodrigo “Respeto” Martínez (58,900, con 5-6-3, un nocaut a favor) venció al de Dolores, Franco “El Principito” Sotelo (58 kilos y 3-5-2, 1 KO), por puntos, en decisión unánime, tras cuatro capítulos.

Las tarjetas de los jueces fueron las siguientes: Jorge Gorini dio 39 a 37, Javier Geido 39 a 37 ½ y Guillermo Armani 40 a 37½, todos para Martínez.