Fabián "TNT" Maidana expone el invicto frente a Jaider Parra

El debut de la empresa "Chino Maidana Promotions" se realizará mañana sábado 12 en una velada boxística a realizarse en el estadio polideportivo municipal “Islas Malvinas”, calle Juan B. Justo 3402 de la ciudad de Mar del Plata, completándose el evento con un festival gastronómico de food trucks en el mismo predio.

En el combate estelar de la noche, se estará presentando la mayor promesa del boxeo argentino y hermano del promotor de la velada, Fabián Andrés “TNT” Maidana (nativo de Margarita, Santa Fe, quien está clasificado 9º en el ranking de la AMB en peso welter y 10º en el Consejo Mundial, en peso súper ligero.

El santefesino se mantiene invicto, ya que ganó las 16 peleas que disputó, doce de ellas antes de lo pactado, quien enfrentará al clasificado mundial venezolano Jaider Parra, natural de Maracaibo (Venezuela), con buen récord de 32 ganadas (21 por nocaut), dos reveses, un empate y una batalla sin decisión.

Es campeón latino de los ligeros del Consejo Mundial, está 11º en la AMB en súper ligero y 30º en el Consejo, en peso ligero, estando pactado el combate a 10 rounds, enmarcado en la categoría súper ligero, con límite de 63,500 kilos, que hoy deberán dar los púgiles en el pesaje oficial, luego que ayer realizarán un entrenamiento público en la "Perla del Atlántico".

Para jerarquizar aún más la velada, se estará presentando el ex campeón mundial súper ligero, versión Federación Internacional de Boxeo, el chaqueño radicado en la Provincia de Buenos aires, César René “El distinto” Cuenca (dos derrotas y 48 triunfos, solo dos antes del límite), enfrentando al actual campeón sudamericano de los ligeros, el natural de Dolores (Buenos Aires), Jonathan José “El Potro” Eniz (un empate, 11 derrotas y 21 triunfos, 8 por nocaut), en combate pactado a la distancia de 10 asaltos, en división súper ligero y sin títulos en juego.

Además, se presentará una interesante cartelera de respaldo, con los siguientes combates:

Fernando Daniel Martínez (de Avellaneda), campeón argentino súper mosca, invicto con seis batallas, todas ganadas (4 KO) ante Abel Leandro Silva (de Coronel Du Gray, Chaco), con foja de dos derrotas, tres empates y cinco éxitos (3 KO), a 6 rounds en peso súper mosca.

Gerardo Antonio Pérez (Salta), invicto con dos peleas ganadas, frente a Yoel Manríquez (Mar del Plata), un revés y un triunfo, en peso ligero y a cuatro asaltos.

Braian Esequiel Ronner (Mar del Plata) debutará frente a Facundo Alberto Rojas (Mar del Plata), quien tiene un traspié y tres victorias, en peso súper welter y a 4 asaltos.

En el "Torreón del Monje", hoy

El campeón argentino mediopesado, el bonaerense Walter “El Yacaré” Sequeira, se enfrentará al tucumano Facundo “Paco” Galovar, estando en disputa del título latino mediopesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que se encuentra vacante, en el combate estelar de la velada que se desarrollará esta noche en el "Torreón del Monje" de Mar del Plata, con televisación en directo de TyC Sports a partir de las 22, para Argentina y toda América.

Sequeira (cinco derrotas y 21 triunfos, 15 por nocaut), ex campeón latino mediopesado del Consejo Mundial, se presentó el pasado 20 de octubre, perdiendo ante el inglés Anthony Yarde en Brentwood, Inglaterra.

Galovar (un empate, cuatro reveses y 10 éxitos, 7 antes del límite), perdió el 12 de octubre pasado ante el chileno Julio Álamos, por puntos en Santiago, la capital trasandina.

Más allá del duelo titular, una atractiva programación completa la cartelera. En un interesante combate de semifondo, el ascendente e invicto bonaerense Federico “El Zurdo” Pedraza (un empate y 8 triunfos, uno por nocaut), enfrentará al ex campeón sudamericano y latino, el platense Sergio “El Enigmático” Estrela (20 éxitos, 11 por fuera de combate, 15 derrotas y tres empates), en pelea de la división pluma y a la distancia de seis asaltos.

Por otra parte, en el principal combate complementario, en duelo de bonaerenses, el ascendente marplatense Lucas “El Tornado” Bastida (6-1, 3 KOs), actual Nº 10 del ranking argentino superwelter, se medirá al experimentado platense Luis Vera (10-13-2, 1 KO), en categoría superwelter, a seis rounds.

En división superpluma, Rodrigo “Respeto” Martínez (4-6-3, 1 KO) chocará contra Franco “El Principito” Sotelo (3-4-2, 1 KO), a cuatro capítulos.

La velada se completa con la contienda entre el ex integrante de la selección argentina amateur, el dolorense Facundo “El Diminuto” Ghiglione (5-1, 4 KOs), Nº 6 del ranking argentino pesado, ante un rival por confirmar y a cuatro segmentos.

Además habrá un nutrido número de combates amateurs con los mejores créditos de la zona, como parte del exitoso ciclo "Boxeo de Primera Promocional", que será transmitido en vivo a través de TyC Sports Play (www.tycsportsplay.com), a partir de la hora 20.