Floyd Mayweather vuelve a ponerse los guantes contra el Ninja Boy Nasukawa

Otro show de Floyd Mayweather: la superestrella estadounidense del boxeo sale otra vez de su retiro deportivo el lunes en Saitama, al norte de Tokio, para un jugoso combate-espectáculo de Año Nuevo frente a un joven campeón japonés de kickboxing.

Money contra Ninja Boy, Mayweather frente a Tenshin Nasukawa: el evento ha generado mucha expectación, ya que no todos los días el estadounidense, de 41 años, se vuelve a poner los guantes tras una carrera legendaria en la que no ha perdido un combate y en la que ha sumado 50 victorias, 27 por KO.

Enfrente no tendrá a la estrella de las artes marciales mixtas (MMA) Conor McGregor, que ya hizo salir de su retirada al boxeador en agosto de 2017 para un combate muy lucrativo, sino al joven Nasukawa, de 20 años y cuya precocidad en los cuadriláteros le ha convertido en una atracción en Japón.

No obstante parece que Ninja Boy tiene detrás suya a inversores lo suficientemente importantes para garantizar una buena bolsa a Mayweather, que se llevaría 88 millones de dólares por el combate, según la prensa.

"Me encanta enfrentarme a gente de diferentes orígenes desde que soy amateur. Es entretenimiento, estoy en este negocio ahora, por eso entreno", dijo el estadounidense.

"El hombre que cambie la historia"

La pelea durará un máximo de nueve minutos, sin árbitro y con reglas negociadas durante mucho tiempo por el equipo de Mayweather, que se había retirado de la misma en noviembre antes de confirmar finalmente su participación con un reglamento que le va mejor.

El combate será de boxeo, lo que beneficia al estadounidense frente a un japonés especialista en kickboxing, donde se permiten las patadas. El peso límite, 67,7 kg, también conviene a Mayweather pues su adversario, 10 cm más pequeño, pesa también 10 kg menos.

"No me importa cuáles son las reglas. Quiero ser el hombre que cambie la historia, lo voy a hacer con estos puños, con un puñetazo", dijo desafiante el nipón de cresta rubia.

Para este joven, que tiene unas estadísticas impresionantes, es una buena promoción enfrentarse, aunque sea en una "exhibición" que no contará en los registros oficiales de ambos participantes, a esta leyenda del boxeo.

"Quiero que el mundo de los deportes de combate, Japón y el mundo entero sigan esta pelea, yo la afronto creyendo en mis posibilidades y queriendo mostrar quién soy", desafió Ninja Boy.