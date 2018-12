Marcos Escudero Besana capacitó a los internos que practican box en la U.P. 13

El invicto boxeador profesional de General Arenales, radicado en Estados Unidos, Marcos Besana Escudero, se hizo presente en la Unidad Penal Nº 13 de Junín, para brindar una capacitación a reclusos que entrenan en esa cárcel, junto al profesor de educación fisica, Daniel Pontelli, y al ex campeón sudamericano de peso welter, Luis Dionisio "Cuty" Barrera.

"Machete" Besana Escudero, quien regresó a nuestro país y a Arenales para pasar las fiestas de Navidad y año nuevo, fue recibido en la U.P. 13 por el jefe de la Unidad, Víctor Martínez, quien estuvo acompañado por el secretario del Complejo Zona Norte, Carlos Suárez; los subdirectores de Unidad y profesores del Área Deportes de esa cárcel.

El arenalense concurrió acompañado por el entrenador Darío Robledo, quien prepara a los boxeadores en la Escuela de Box “Marcos Bessana” en esa vecina localidad, concurriendo además púgiles aficionados que allí entrenan, entre ellos Facundo Grecco Bessana, hermano de Marcos.

La capacitación teórica/práctica que brindó el profesional que se mantiene invicto y reside en Estados Unidos fue para sesenta internos que realizan actividades boxísticas a diario en el penal y se utilizó el Salón de Úsos Múltiples a tal efecto. Comenzó con Escudero brindando técnicas de preparación física, mental y espiritual para lograr ser profesional en el boxeo, dastacando la concentración en la meta trazada y la constancia para lograrlo.

Demostró, con su ejemplo de vida, cómo se puede llegar a cumplir sueños aún sin muchos medios, pero con un ideal claro y concreto, tras lo cual los internos evacuaron dudas realizando distintas consultas al púgil profesional, sobre todo referidas a los cuidados de la salud ante determinadas patologías.

Continuó luego la parte práctica en el sector de gimnasio, sumándose a la práctica el jefe de Unidad, Víctor Martínez, realizando los asistentes las rutinas cotidianas, con técnicas y controles específicos brindados por el entrenador (Darío Robledo) y el boxeador arenalense apodado "Machete".

Escuela de boxeo "Carlos Monzón"

Para finalizar, se charló sobre la posibilidad de ponerle un nombre a la Escuela de Boxeo de la Unidad Penal Nº 13 y se dispuso colocarle "Carlos Monzón", en recordación del ex campeón mundial de los medianos, quien reinó hasta 1977 y estuvo alojado en dicha cárcel de Rutas 188 y 65 entre 1989 y 1992, tras el homicidio en Mar del Plata de quien era su pareja, la modelo uruguaya Alicia Muñoz Calatayud.

Antes de retirarse, Marcos Besana Escudero, de 25 años, agradeció la espera de los internos, ya que hace algunos meses les había prometido llegar a la U.P. 13 y tras su regreso a General Arenales desde Florida (Estados Unidos) para pasar aquí las fiestas de fin de año, la pudo concretar.

El visitante les dijo a los reclusos que "Es necesario ir paso a paso, marcar cada día el entrenamiento, conjuntamente con la Escuela, y poner todo lo necesario para lograrlo. No existe el talento, solo el esfuerzo que se aplica y dado en un 100 %, se puede lograr el sueño o la meta trazada. Todo está al alcance, pero debemos esforzarnos para llegar. Disfrutar, compartir son otras de las herramientas necesarias para lograrlo, muchachos", expresó.

Por su parte el jefe de Unidad, Víctor Martínez, agradeció enormemente la labor de Escudero Besana y de los integrantes de la Escuela, "Enalteciendo el valor por ayudar al otro en Marcos y lo significativo que es para los internos que se entrenan día a día ser elegidos por su visita. Creo que es la persona indicada para colaborar en la reinserción y en la capacitación de los privados de su libertad que preparan aquí adentro un futuro diferente. Las puertas de la Unidad 13 siempre estarán abiertas para recibir tan gratas visitas", dijo Martínez.

Por su parte, el secretario del Complejo Zona Norte, Carlos Suárez, también agradeció a los visitantes y manifestó que "El compromiso que poseen los internos es muy importante, porque se plasma en su conducta y su legajo, como así el trabajo de la Jefatura de Unidad ante las necesidades de los distintos sectores como el deporte. Ello, conlleva a resultados de reinserción altos y eso es muy importante. Resalto el esfuerzo de Marcos, quien con su agenda completa, igual pudo sumarse a nuestra tarea y sobre todo, por la calidad humana que recibieron los detenidos de su parte y de quienes lo acompañaron", completó el oficial del Servicio Penitenciario Provincial.