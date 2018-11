Los dos peleadores juninenses coronados fueron recibidos por el intendente Petrecca

El jefe de Gobierno de Junín, Pablo Alexis Petrecca, recibió a los campeones que son juninenses, Nicolás Mansilla y Susana Ravetto, quienes consiguieron la medalla de oro y el cinturón de campeón en el evento mundial organizado por la WKF.

El mismo, se llevó a cabo en el Club Pedro Echagüe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ambos deportistas pertenecen al Instituto Federal de Artes Marciales de Junín (IFAM), que conduce el maestro Gustavo Bruno.

Al respecto, el jefe comunal manifestó:

"Desde el comienzo de la gestión uno de los ejes fue acompañar cada deporte de la ciudad o a cada juninense que tiene un proyecto, desarrolla una disciplina o tiene un sueño ya sea en el arte o en la parte deportiva. Hay muchos juninenses que están dedicando muchas horas de su tiempo por una conquista o un desafío. Siempre estamos dispuestos a poder acompañarlos, escucharlos; esa es nuestra directiva y que lleva adelante muy bien el subsecretario de Deportes, Daniel Pueyo. El Estado debe estar presente en cada disciplina".

Ampliando conceptos, Petrecca dijo:

"En este caso es un orgullo saber que dos juninenses han tenido premios tan importantes y tan importantes que son mundiales. Primero felicitarlos por este logro en un deporte no tan conocido. Les agradecemos porque dejaron bien en alto el orgullo de Junín como ciudad deportiva. El Instituto Federal de Artes Marciales de Junín viene trabajando desde hace tiempo y, como todo en la vida, las cosas no suceden porque sí. Hay disciplina, hay entrenamiento y por eso los queremos felicitar. Como representante de los juninenses es muy bueno que ellos sientan el apoyo de toda la ciudad", cerró Pablo Petrecca.

También se refirió a este logro el subsecretario de Deportes y Educación del Municipio, Daniel Pueyo, comentando:

"El valor de este logro de ver reflejado en todo el recorrido que hicimos desde el principio de la gestión acompañándolos desde el primer evento, ya sea regional o provincial. Hoy lo vemos reflejado en un campeonato del mundo y para nosotros es un gran orgullo. También felicito a Gustavo Bruno porque hace un trabajo en silencio y con mucha humildad. Los resultados están a la vista e invitamos a todos los juninenses a que se sumen a esta y a otras disciplinas ya que, desde la gestión, estamos

para acompañarlos. Esto genera que haya más gente haciendo actividad física".

Orgullosos y felices

A su turno, el peleador Nicolás Mansilla, aseguró que "Mis sensaciones son muy lindas y estoy muy orgulloso por lo que logramos obtener. Todavía no caemos en la sensación de ser campeones del mundo pero lo estamos disfrutando mucho".

A su vez, Susana "Chu" Ravetto, expresó que "estoy muy feliz con lo que logramos y todavía no caigo. Fue un año de mucho sacrificio, cansancio, dolores y muchos entrenamiento para lograr lo que logramos. Hace muchos años que estoy con el maestro Gustavo Bruno y a principios de año la meta fue llegar al mundial y por suerte lo pudimos concretar".

Para finalizar, el maestro Gustavo Bruno, explicó que "el Municipio siempre estuvo presente ante cada requerimiento nuestro. Nunca me cerraron las puertas y eso es para destacar. Estamos muy felices y ahora hay que proponerse nuevos objetivos para seguir cumpliendo. Mientras tengamos el apoyo como hasta ahora, vamos a seguir buscando nuevos desafíos", completó el maestro Gustavo Bruno, titular del Instituto Federal de Artes Marciales de Junín.